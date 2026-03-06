Sanità a Treviso, terremoto: dipendenti accusati di peculato aggravato, così rubavano farmaci salvavita
A Treviso, 24 persone sono state deferite per peculato aggravato: sottratti e ceduti illecitamente farmaci salvavita da una farmacia ospedaliera.
È di 24 persone deferite all’Autorità Giudiziaria e un ingente quantitativo di farmaci sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del N.A.S. di Treviso contro il peculato aggravato ai danni dell’AULSS 2 “Marca Trevigiana”. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha permesso di accertare numerose cessioni illecite di medicinali salvavita sottratti dalle strutture sanitarie e ceduti a soggetti terzi.
Le indagini dei Carabinieri del N.A.S.
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata avviata nell’ambito della costante azione di tutela della sicurezza farmaceutica e di contrasto ai fenomeni predatori ai danni del Servizio Sanitario. Gli accertamenti si sono concentrati su una farmacia ospedaliera della provincia di Treviso, dove una dipendente, incaricata della preparazione dei pacchi, avrebbe sottratto illecitamente farmaci destinati alla distribuzione interna.
Il ruolo dei dipendenti e le modalità della sottrazione
L’inchiesta ha rivelato che la dipendente non avrebbe agito da sola: altri due colleghi dello stesso presidio sanitario avrebbero collaborato nella cessione all’esterno dei medicinali sottratti. Tra i farmaci asportati figurano numerose specialità salvavita, particolarmente ricercate sul mercato illecito per il loro elevato valore economico.
Sequestri e perquisizioni domiciliari
Nel corso delle indagini, la Procura della Repubblica di Treviso ha delegato specifiche attività tecniche che hanno portato all’esecuzione di perquisizioni domiciliari nei confronti di quattro indagati: i tre dipendenti dell’AULSS 2 “Marca Trevigiana” e un autotrasportatore impiegato presso una ditta di logistica. Durante le perquisizioni, è stato sequestrato un ingente quantitativo di farmaci riconducibili all’azienda sanitaria.
Altre condotte illecite accertate
Le indagini hanno inoltre permesso di verificare ulteriori comportamenti illeciti, tra cui l’uso improprio del badge personale da parte di alcuni dipendenti per attestare falsamente la presenza in servizio. Queste pratiche hanno aggravato il quadro delle accuse nei confronti degli indagati.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.