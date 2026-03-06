Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 24 persone deferite all’Autorità Giudiziaria e un ingente quantitativo di farmaci sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del N.A.S. di Treviso contro il peculato aggravato ai danni dell’AULSS 2 “Marca Trevigiana”. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha permesso di accertare numerose cessioni illecite di medicinali salvavita sottratti dalle strutture sanitarie e ceduti a soggetti terzi.

Le indagini dei Carabinieri del N.A.S.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata avviata nell’ambito della costante azione di tutela della sicurezza farmaceutica e di contrasto ai fenomeni predatori ai danni del Servizio Sanitario. Gli accertamenti si sono concentrati su una farmacia ospedaliera della provincia di Treviso, dove una dipendente, incaricata della preparazione dei pacchi, avrebbe sottratto illecitamente farmaci destinati alla distribuzione interna.

Il ruolo dei dipendenti e le modalità della sottrazione

L’inchiesta ha rivelato che la dipendente non avrebbe agito da sola: altri due colleghi dello stesso presidio sanitario avrebbero collaborato nella cessione all’esterno dei medicinali sottratti. Tra i farmaci asportati figurano numerose specialità salvavita, particolarmente ricercate sul mercato illecito per il loro elevato valore economico.

Sequestri e perquisizioni domiciliari

Nel corso delle indagini, la Procura della Repubblica di Treviso ha delegato specifiche attività tecniche che hanno portato all’esecuzione di perquisizioni domiciliari nei confronti di quattro indagati: i tre dipendenti dell’AULSS 2 “Marca Trevigiana” e un autotrasportatore impiegato presso una ditta di logistica. Durante le perquisizioni, è stato sequestrato un ingente quantitativo di farmaci riconducibili all’azienda sanitaria.

Altre condotte illecite accertate

Le indagini hanno inoltre permesso di verificare ulteriori comportamenti illeciti, tra cui l’uso improprio del badge personale da parte di alcuni dipendenti per attestare falsamente la presenza in servizio. Queste pratiche hanno aggravato il quadro delle accuse nei confronti degli indagati.

IPA