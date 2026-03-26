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Sono stati sequestrati numerosi animali esotici a Sannicandro di Bari, dove un locale seminterrato è stato trasformato in un rettilario clandestino. L’intervento, eseguito nell’ambito di controlli mirati al contrasto della detenzione illegale di fauna protetta, ha portato alla luce la presenza di rettili di grandi dimensioni, tra cui anaconda, pitoni, boa e un caimano, occultati dietro una parete fittizia in una palazzina condominiale. Gli animali, appartenenti a specie tutelate dalla Convenzione di Washington (CITES), sono stati rinvenuti in condizioni incompatibili con le loro esigenze e sono stati affidati a strutture autorizzate. La detenzione è risultata riconducibile a un soggetto pluripregiudicato, attualmente irreperibile, deferito all’Autorità Giudiziaria.

Il blitz dei Carabinieri e la scoperta del rettilario

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dal Nucleo CITES di Bari, con il supporto dei militari del Nucleo Carabinieri Parco di Altamura. Il controllo, finalizzato a contrastare la detenzione illegale di fauna esotica, si è svolto nell’abitato di Sannicandro di Bari. Durante l’ispezione, i militari hanno individuato un locale seminterrato, nascosto dietro una parete fittizia, che era stato trasformato in un vero e proprio rettilario clandestino. All’interno, sono stati trovati numerosi esemplari di rettili di grandi dimensioni, appartenenti a specie considerate pericolose per la pubblica incolumità e protette dalla normativa internazionale.

Gli animali sequestrati: dettagli e pericolosità

Nel dettaglio, i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 1 esemplare di Caimano dagli occhiali (Caiman crocodilus), lungo oltre 1,5 metri, che era stato sistemato all’interno di un congelatore a pozzetto adattato ad acquario di fortuna. Oltre al caimano, sono stati trovati 1 esemplare di Varano d’acqua (Varanus salvator), anch’esso di circa 1,5 metri, dotato di artigli e morso potenzialmente pericoloso. Tra i serpenti, sono stati sequestrati 2 esemplari di Anaconda verde (Eunectes murinus), lunghi circa 5 metri e del peso di circa 60 kg ciascuno, 1 esemplare di Anaconda gialla (Eunectes notaeus), 1 esemplare di Anaconda boliviana (Eunectes beniensis), 4 esemplari di Pitone birmano (Python bivittatus) della lunghezza di circa 3 metri ciascuno e 4 esemplari di Boa costrittore (Boa constrictor), lunghi dai 2 ai 3 metri ciascuno.

Rischi per la sicurezza e condizioni di detenzione

Le specie sequestrate sono note per la loro pericolosità: il Caimano dagli occhiali, appartenente all’ordine dei Crocodilia, è un predatore selvatico dotato di mascelle estremamente potenti e comportamento potenzialmente aggressivo. La sua presenza in ambito domestico, senza le necessarie autorizzazioni e misure di sicurezza, rappresenta un concreto pericolo per l’incolumità pubblica. Allo stesso modo, anaconda, pitoni e boa di grandi dimensioni possono risultare estremamente pericolosi se detenuti da privati senza competenze e strutture idonee, con rischi significativi sia per i detentori sia per la collettività.

Violazioni della normativa e tutela degli animali

Gli accertamenti hanno evidenziato che i rettili erano detenuti in assenza della prescritta documentazione CITES e in condizioni igienico-sanitarie e ambientali non compatibili con la loro natura. Gli animali si trovavano all’interno di spazi improvvisati e non idonei alla custodia di specie di tali dimensioni e pericolosità, senza le garanzie necessarie per il loro benessere. Tutti gli esemplari sono stati quindi sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca per la illecita detenzione di specie protette e pericolose per la pubblica incolumità, e sono stati affidati a strutture autorizzate in grado di garantirne la corretta custodia e sicurezza.

Contesto e implicazioni sociali

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività svolte dall’Arma dei Carabinieri per la tutela della biodiversità, il contrasto ai traffici illeciti di specie protette e la prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica derivanti dalla detenzione illegale di animali esotici. La presenza di animali esotici e particolarmente pericolosi in contesti malavitosi rappresenta un fenomeno di allarme sociale: in diversi casi, tali animali vengono utilizzati come strumenti di intimidazione o di ostentazione di potere criminale sul territorio.

Responsabilità e indagini in corso

La detenzione degli esemplari sequestrati è risultata riconducibile a un soggetto pluripregiudicato, attualmente irreperibile, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. L’operazione dei Carabinieri rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla detenzione illegale di animali esotici e nella tutela della sicurezza pubblica a Sannicandro di Bari.

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