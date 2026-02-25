Sanremo 2026, Achille Lauro canterà "Perdutamente" per rendere omaggio ai morti di Crans-Montana

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si aprirà con un emozionante momento di raccoglimento in musica. Achille Lauro canterà infatti il suo brano Perdutamente dedicandolo alle vittime della tragedia di Crans-Montana. Ad annunciare il cambio di programma è stato il direttore artistico e conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa della kermesse.

Perché Achille Lauro canterà “Perdutamente” a Sanremo

Come riferito da Carlo Conti, inizialmente l’idea condivisa con l’artista era quella di proporre altri brani durante la serata, tra cui “16 marzo” insieme a Laura Pausini e “Incoscienti giovani”.

La scaletta è stata però modificata dopo la strage di Capodanno di Crans-Montana e, in particolare, dopo che Erica, la madre di una delle vittime (Achille Barrosi) ha intonato proprio Perdutamente durante il funerale del figlio.

Un gesto che ha colpito profondamente lo stesso Achille Lauro e l’organizzazione del Festival di Sanremo, spingendo alla scelta di trasformare l’esibizione prevista in un omaggio musicale.

“Cantavamo insieme a squarciagola quel brano in macchina quando andavamo a trovare i nonni”, aveva ricordato mamma Erica a gennaio, all’uscita della bara del figlio dalla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano.

“Perdutamente ha contenuti bellissimi, Achille è un artista molto sensibile. Ascoltatene bene il testo. È tanta roba“, aveva aggiunto. Lo stesso cantante in un post sui social aveva tribuato tutta la sua vicinanza alle famiglie: “È una sofferenza che tocca tutti e che sentiamo anche nostra, troppo grande persino da immaginare. Vi sono vicino con tutto l’amore possibile“.

L’intervento, ha precisato il direttore artistico, sarà improntato alla sobrietà e al rispetto. Un ricordo discreto affidato alla musica, senza alcuna spettacolarizzazione.

L’omaggio alle vittime della tragedia di Crans-Montana

Il caso aveva già suscitato commozione nei giorni successivi alla tragedia, quando la performance della madre durante le esequie era diventata simbolo del dolore di un’intera comunità colpita.

Proprio da quell’episodio si era fatto strada anche l’appello affinché Achille Lauro portasse il brano sul palco del Teatro Ariston, in forma di ricordo pubblico delle vittime. Una richiesta che ha quindi contribuito a rivedere la scelta iniziale dei brani previsti in scaletta.

Achille Lauro co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026

Oltre all’esibizione, Achille Lauro affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo. Nel corso della conferenza stampa, il cantante ha commentato col sorriso il clima che si respira dietro le quinte, sottolineando la sintonia con il conduttore e definendo Sanremo “casa”.

Non è mancata una battuta che sa di rivelazione anche sulla vita privata. “Sono felicemente single”, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se fosse fidanzato, mentre Conti ha replicato scherzosamente: “Io sono felicemente sposato”.

Achille Lauro ha poi elogiato l’esordio della prima serata, definendo sorprendente la prova di Laura Pausini come co-conduttrice e ribadendo l’entusiasmo per il debutto alla conduzione. “Ho visto ieri il Festival e mi è piaciuto molto. Non vedo l’ora“.

Il programma della seconda serata del Festival di Sanremo 2026

La presenza di Achille Lauro come co-conduttore rappresenta uno dei momenti più attesi della seconda serata, che vedrà alternarsi sul palco dell’Ariston artisti in gara, ospiti e performance speciali.

L’omaggio musicale alle vittime della strage di Crans-Montana rappresenterà certamente uno dei passaggi più significativi della puntata.

Il Festival torna così a ritagliarsi uno spazio di riflessione all’interno del proprio racconto televisivo e del concorso canoro, affidando alla musica il compito di ricordare le vittime di una tragedia immane.