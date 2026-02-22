Sanremo 2026, Al Bano si scaglia contro Carlo Conti e svela la sua esclusione: "Serve educazione"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sul palco dell’Ariston, tra i cantanti in gara a Sanremo 2026, sarebbe dovuto esserci Al Bano. È il cantautore, in un duro sfogo, a raccontare la sua presunta esclusione dalla kermesse al via dal 24 febbraio. Inoltre, nella sua versione dei fatti, cita un incontro con Carlo Conti in cui avrebbe presentato la sua canzone che sarebbe piaciuta al direttore artistico. L’artista ha anche parlato in prima persona al conduttore, affermando di aver appreso la sua esclusione dalla competizione canora dalla TV, quando è stata annunciata la lista dei partecipanti a questa edizione del Festival.

Cosa ha detto Al Bano sulla sua esclusione da Sanremo 2026

In una lunga intervista a Verissimo, nel corso della puntata del 22 febbraio, Silvia Toffanin ha pungolato Al Bano, citando la sua “Sanremite acuta”.

La conduttrice ha poi chiesto al suo ospite, esplicitamente, cosa fosse accaduto tra lui e Carlo Conti.

ANSA

Il cantautore ha così rivelato di essere stato escluso, a suo dire, a sorpresa dai cantanti in gara a Sanremo 2026.

“Caro Conti, se ci sei ascoltami bene. Io sono venuto nel tuo ufficio, abbiamo sentito la canzone, hai sentito quella frase e hai detto: vedrai la stampa come ne parlerà di questa frase in questa canzone” ha dichiarato Al Bano.

Il cantautore ha poi spiegato di essere andato via dall’ufficio del direttore artistico convinto di essere un cantante di Sanremo 2026.

“Mi hai detto tutte queste frasi belle, io me ne sono andato dove sono andato e poi sento dopo qualche 15 giorni la lista dei cantanti che erano stati invitati per partecipare a Sanremo. Mancava il sottoscritto. Ma a te sembra logico? A me no”, ha affermato l’artista rivolgendosi in prima persona al conduttore della kermesse canora.

Cosa ha detto Al Bano su Carlo Conti

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Al Bano è apparso contrariato.

“Bastava che tu dicessi, Albano, per quest’anno io non penso a uno come te. E io non è che stia lì. Sì, ho la Sanremita acuta, ma non tanto da morirne. Però un po’ di educazione, un po’ di senso. un po’ di normalità nei rapporti tra umani”.

Queste le parole di Al Bano, sempre rivolte in prima persona a Carlo Conti, poi l’ipotesi “non mi chiami a Sanremo per dire abbiamo escluso Al Bano?”.

Il precedente con Amadeus

Al Bano ha ricordato anche il precedente della sua esclusione a Sanremo 2024, quando alla direzione artistica e conduzione c’era Amadeus.

L’anno precedente aveva partecipato come super ospite con Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Secondo il cantautore, Amadeus non avrebbe mantenuto la sua promessa di farlo partecipare nel 2024 alla kermesse come concorrente.

“Albano no, sai perché? Perché non voglio sporcare il successo che avete avuto l’anno scorso”, avrebbe così commentato Amadeus la scelta di escludere il cantautore.

