Sanremo 2026, Alessandro Siani è il misterioso "Mister X" della quarta serata del Festival

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Per la quarta serata di Sanremo c’è molta attesa, ma non solo perché è dedicata ai duetti. Infatti, è stato finalmente svelato il misterioso “Mister X”. Nella scaletta era spuntato un “Mister X” accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. Tanti i nomi emersi dalla rete e Conti aveva dichiarato che poteva “non essere nessuno”. Dai tempi della scaletta era sfuggito che il nome fosse quello di un comico perché lo spazio si intitolava “Perché Sanremo è Sanremo?”. Ora la conferma: è Alessandro Siani.

Mister X è il comico Alessandro Siani

Per tutto il giorno si sono susseguite le speculazioni su chi poteva mai essere il Mister X della scaletta di venerdì 27 febbraio. Dalle indiscrezioni doveva trattarsi di un comico. Si capiva dal posizionamento di Mister X nella scaletta, con un momento specifico nel quale dovrebbe presentare un “Perché Sanremo è Sanremo?”. Un titolo che sapeva di monologo.

Anche qui, diversi i nomi papabili, da Fiorello a Pieraccioni e Panariello. I rumors aveva smentito il “trio toscano”. Al loro posto, durante il

Prima Festival, arriva la conferma. Mister X è Alessandro Siani.

ANSA

Mister X è co-conduttore

A Sanremo, nella serata del 27 febbraio, l’ospite a sorpresa è Alessandro Siani. Era stato già annunciato durante la consueta conferenza stampa mattutina, con Carlo Conti aveva dichiarato esplicitamente: “Ci sono delle cose che devo organizzare”.

Così nella scaletta ufficiale era comparso un misterioso “Mister X”. Questi, secondo il programma, sarà presente durante tutta la serata accompagnando il direttore artistico e la sua co-conduttrice Laura Pausini.

Per la serata è prevista già un’altra co-conduttrice, ovvero la supermodella Bianca Balti, ma Mister X resta presente durante tutta la scaletta e, in un momento specifico della serata, avrà anche un suo spazio dedicato.

Mister X non è Adriano Celentano

Alla fine Mister X non era davvero Adriano Celentano. Raggiunto dai giornalisti, Carlo Conti aveva specificato che Mister X non sarebbe stato Adriano Celentano. Era uno dei nomi, tra i tanti, che spiccava tra i papabili sui social.

A dirlo, durante il collegamento con La Vita in Diretta su Raiuno è stato lo stesso Carlo Conti. Questi aveva spiegato: “Volete sapere se il Mister X è lui? No, sarebbe fantastico ma credo che rimanga un meraviglioso sogno”.

Un’altra certezza dichiarata da Conti è che l’edizione 2026 sarà l’ultima per il conduttore.