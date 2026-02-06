Sanremo 2026, Andrea Pucci pubblica una foto completamente nudo su Instagram dopo l'annuncio di Carlo Conti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Andrea Pucci festeggia la sua presenza a Sanremo con una foto di nudo sui social. Sul suo profilo Instagram, il comico si è spogliato e fatto ritrarre di spalle a mare mentre scruta l’orizzonte, per annunciare la sua partecipazione all’Ariston come co-conduttore di una serata del 76esimo Festival della canzone italiana. Un post che ha fatto discutere tanto quanto la scelta dello stesso Carlo Conti di farsi affiancare sul palco dal cabarettista, ritenuto espressione della cosiddetta “TeleMeloni”.

La foto di Andrea Pucci nudo su Instagram

Dopo l’annuncio del conduttore di Sanremo nella mattinata di venerdì 6 febbraio, Andrea Pucci ha pubblicato sulla bacheca social una sua foto in cui appare completamente denudato e con il sedere in favore di obiettivo, sotto la scritta “Sanremo sto arrivando”.

Il post ha scatenato una pioggia di commenti, tra cui anche quello di Carlo Conti, che ha scherzato così: “Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino!!!”. “Ahahhahahhahahahahahahah boh vediamo”, la risposta del comico.

L’annuncio di Carlo Conti

L’annuncio di Andrea Pucci co-conduttore di Sanremo 2026 era stato fatto dal direttore artistico con una scenetta diffusa sui social, in cui parlava al telefono della presenza del comico Lillo al suo fianco nella serata di mercoledì 25 febbraio e del cabarettista milanese nella puntata di giovedì 26.

Una decisione che ha fatto esplodere una tempesta di critiche sui social da parte di chi ritiene Pucci troppo allineato a una narrazione “meloniana”.

“Negli anni in cui c’è una bellissima spinta dal basso nella stand up italiana, con comiche e comici incredibili, a Sanremo invitano il solito cafone che faceva ridere forse nel 1996. Forse. E non solo in questa edizione. Boh, raga, capito che è TeleMeloni” scrive un utente, in rappresentanza del tenore dei commenti arrivati sui social.

Le polemiche sul co-conduttore di Sanremo 2026

Tra i primi a protestare duramente contro la scelta di Andrea Pucci è stata Selvaggia Lucarelli, ricordando alcune uscite infelici del comico attraverso una serie di Storie sul suo profilo Instagram.

“Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta ‘Bella ciao’ e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente” ha scritto la giornalista, rilanciando alcune dichiarazioni passate sulla segretaria del Pd, che il cabarettista aveva definito “Alvaro Vitali e Pippo Franco insieme” e su cui aveva anche scritto “Dentista e orecchie no? Ridicola” .