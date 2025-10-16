Sanremo 2026 avrà 26 cantanti big e 4 giovani proposte, il nuovo regolamento ancora "contro" Fabio Fazio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il regolamento del Festival di Sanremo 2026 è stato reso noto. La kermesse musicale vedrà protagonisti 26 cantanti tra i big, oltre a 4 giovani proposte (2 artisti provenienti da Area Sanremo e 2 selezionati durante la finale di Sanremo Giovani). Nel regolamento è presente ancora la norma che vieta al vincitore di andare in programmi tv trasmessi da emittenti diverse dalla Rai fino a 3 giorni dopo la fine del Festival, su cui due anni fa aveva polemizzato Fabio Fazio.

Quanti sono i cantanti in gara a Sanremo 2026

Nel regolamento dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 24 al 28 febbraio, è stato confermato che i cantanti “big” in gara al Teatro Ariston saranno 26.

La gara delle giovani proposte vedrà invece impegnati 4 artisti, di cui 2 provenienti da Area Sanremo e 2 selezionati nel corso della finale di Sanremo Giovani, che andrà in onda su Raiuno il prossimo 14 dicembre.

ANSA

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo.

Come funziona il sistema delle giurie a Sanremo 2026

A votare gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2026 saranno nuovamente tre giurie: il Televoto del pubblico, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio, con un peso percentuale rispettivamente pari al 34, 33 e 33%.

Per quanto riguarda le singole serate, nella prima (quella di martedì 24) si ascolteranno le canzoni dei 26 big, che saranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web; durante la seconda (mercoledì 25) si esibiranno 13 big, votati dal pubblico col Televoto e dalla Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50%, mentre i 4 artisti delle nuove proposte saranno suddivisi in due coppie e ciascuna si esibirà in una sfida diretta, col giudizio delle tre giurie; stesse modalità nella terza serata, in cui si assisterà alla finale delle giovani proposte votata ancora dalle tre giurie; venerdì è confermata la serata delle Cover, col giudizio di tutte e tre le giurie (l’esito non influirà sul risultato finale del Festival); nella finalissima di sabato 28 febbraio saranno nuovamente eseguite tutte le 26 canzoni dei big, votate dalle tre giurie.

Il risultato della votazione della serata del sabato si assemblerà con quello delle precedenti serate (a eccezione di quella delle Cover), così da determinare la classifica. I primi 5 classificati si esibiranno nuovamente e l’esito della nuova votazione si aggiungerà a quello complessivo delle precedenti così da stabilire il vincitore finale.

La regola sul vincitore di Sanremo 2026 e la polemica di Fazio

Se non autorizzati, da regolamento gli artisti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, a partire dal 15 gennaio, non potranno prendere parte ad altri programmi o manifestazioni che prevedano loro interpretazioni o esecuzioni di canzoni in diffusione tv, radio o via Internet. In questo periodo sono consentite le partecipazioni per interviste, previa comunicazione all’ufficio stampa Rai.

Non solo: fino al 3 marzo, quindi fino a 3 giorni dopo la fine della kermesse, i vincitori delle categorie big e nuove proposte non potranno andare in programmi televisivi trasmessi da emittenti diverse dalla Rai. Due anni fa Fabio Fazio aveva polemizzato su questa norma, in relazione alla cancellazione della partecipazione di Mahmood al suo programma Che Tempo Che Fa sul Nove.