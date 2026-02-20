Sanremo 2026, Bianca Balti torna ospite nella serata di venerdì "per raccontarci quest'anno di grande forza"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Bianca Balti sarà ospite del Festival di Sanremo 2026. Ad annunciarlo è stato Carlo Conti, ospite di Cinque Minuti di Bruno Vespa, svelando che la modella sarà nuovamente sul palco dell’Ariston un anno dopo, questa volta nella veste di ospite. Conti ha sottolineato di aver scelto Balti per la serata di venerdì per “raccontarci questo anno di grande forza e di grande energia” dopo la malattia.

Bianca Balti richiamata da Conti per Sanremo 2026

Per Bianca Balti si tratta di un ritorno sul palco dell’Ariston. Lo scorso anno, infatti, Carlo Conti l‘aveva scelta come co-conduttrice nella seconda serata del Festival e nella serata della finale.

In qualità di ospite, invece, era già stata nel 2013, invitata da Fabio Fazio.

Quest’anno Conti ha deciso di fare bis, per portare al Festival la testimonianza della supermodella.

L’annuncio di Carlo Conti

Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha annunciato la presenza di Bianca Balti nel corso dell’ospitata a Cinque Minuti di Bruno Vespa.

“Posso dare una bella notizia, è una grande gioia ospitare quest’anno Bianca Balti, che tornerà su quel palco per raccontarci questo anno di grande forza e grande energia” ha detto Carlo Conti.

Quando sarà ospite Bianca Balti

Secondo quanto rivelato da Carlo Conti, Bianca Balti sarà sul palco dell’Ariston venerdì sera.

Il 27 febbraio, penultimo appuntamento del Festival, Balti sarà ospite tra un duetto e l’altro nella serata delle cover in cui ha deciso di dare forfait parziale Morgan.

Dal “non vengo a fare la malata” al racconto della malattia

Come detto da Carlo Conti, Bianca Balti racconterà questo suo anno dall’ultima presenza a Sanremo. Un anno di cure per la supermodella che ha affrontato un tumore ovarico.

E proprio lo scorso anno, in qualità di co-conduttrice, in conferenza stampa aveva detto di non aver scelto di partecipare per “fare la malata di cancro” ma per fare la professionista.

Una scelta, quella di Balti, presa all’epoca “non perché non voglio raccontare il dolore, purtroppo nel mondo ovunque ci giriamo vediamo dolore” ma per divertirsi.

“Sarei potuta stare a letto a piangermi addosso, invece no. Voglio che la mia presenza sia una celebrazione alla vita” aveva detto.

E venerdì 27 febbraio, a più di un anno di distanza dalla sua ultima all’Ariston, Balti racconterà all’Italia intera i mesi “di grande forza e di grande energia”, come anticipato da Conti.