Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Nicola Savino conduttore del Dopofestival, in lizza per la gara 40 canzoni

In attesa di conoscere big e canzoni di Sanremo 2026, il direttore artistico Carlo Conti ha ufficializzato il conduttore del Dopofestival, ovvero Nicola Savino. Conti ha dichiarato di averlo scelto per le sue competenze musicali, l’ironia e la capacità di conduzione. Ora l’attenzione è sul Festival vero e proprio: la selezione vede circa 40 brani in lizza, poi sarà il turno delle co-conduttrici.

Nicola Savino conduttore del Dopofestival

Nicola Savino è il nome scelto da Carlo Conti per il Dopofestival. L’annuncio del conduttore, uno dei momenti più attesi in vista di Sanremo 2026, è arrivato dal palco del Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano.

“Il Dopofestival lo farà Nicola Savino” ha affermato Conti, aggiungendo che a gennaio condurrà inoltre quattro puntate speciali del format “Tale e Quale Show”.

Per il direttore artistico, quindi, Savino possiede le doti necessarie per animare le notti di Raiuno nella settimana più calda dell’anno televisivo. Su tutte la leggerezza, l’ironia e le capacità di conduzione, senza dimenticare un’apprezzabile competenza in fatto di musica.

Sanremo 2026, quante canzoni in gara?

Archiviata quindi la questione della conduzione del Dopofestival, ora l’attenzione si sposta sulla preparazione del “piatto forte”. In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Conti ha confessato di trovarsi nel “momento più difficile, quello in cui dico ‘questa canzone sì, questa no’ “.

“Sento molto questa responsabilità” ha confessato Conti. “Una volta fatto questo, inizia la parte televisiva, ed è tutto più semplice. Annunciate le canzoni penso a come impostare le serate”.

Parlando delle canzoni in gara, ha spiegato di averne circa 40 in lizza, ma “sono troppe”, aggiungendo che il limite di 3 minuti, imposto per la prima edizione di Sanremo da lui condotta, non è stato rispettato.

Alla domanda se i brani in gara saranno 26 come annunciato, il conduttore ha risposto in modo elusivo, lasciando intendere che non è esclusa qualche aggiunta. Quanto alle co-conduttrici, ha rimarcato che ci penserà soltanto dopo aver definito la parte musicale.

Gazzoli per Sanremo Giovani

In precedenza era stata già annunciata la conduzione di Sanremo Giovani, con Carlo Conti che ha puntato su Gianluca Gazzoli.

Conduttore radiofonico noto soprattutto per il suo lavoro a Radio Deejay, è diventato popolare tra il pubblico giovane grazie al successo del suo podcast “Passa dal BSMT”. Nato nel 2022, il podcast è uno dei più seguiti in Italia e lo ha portato a intervistare celebrità internazionali e nazionali.