Sanremo 2026, Carlo Conti non sa se voterà al Referendum sulla Giustizia: "Eleggo rappresentanti e mi fido"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

A Sanremo 2026 entra anche il Referendum sulla Giustizia e lo fa tramite una domanda rivolta a Carlo Conti. Il direttore del Festival è stato interpellato da un giornalista, durante la conferenza stampa, sulle intenzioni di voto per il 22 e 23 marzo. “Non sono cose che mi riguardano. Non so se voterò. Quando eleggo delle persone, le eleggo per essere mie rappresentanti, sanno fare il loro lavoro, mi fido di loro e lo devono fare loro”, ha risposto Carlo Conti.

Referendum sulla Giustizia, la risposta di Carlo Conti a Sanremo 2026

Durante la consueta conferenza stampa che apre la giornata del Festival di Sanremo, un giornalista ha chiesto al direttore artistico come avrebbe votato nel Referendum sulla Giustizia. Conti ha risposto in modo prudente, senza prendere una posizione precisa a favore del sì o del no. Il conduttore, infatti, ha espresso fiducia nei confronti dei legislatori eletti.

“Mi piace questa democrazia – ha aggiunto – mi piace che le persone che noi eleggiamo siano competenti e portino avanti le nostre indicazioni”.

ANSA

Dal Referendum sulla Giustizia alla guerra in Ucraina: la domanda a Sanremo

Alla conferenza stampa che precede la terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha presenziato anche Irina Shayk. Anche in questo caso, le domande dei giornalisti non si sono limitate a cosa attendersi da lì a poche ore oppure a temi di costume.

Come per Conti sul Referendum, alla modella russa è stato chiesto il suo pensiero sulla guerra in Ucraina. Shayk non si è esposta, spiegando di non voler dire “nulla di politico perché sono qui per celebrare l’amore, la musica e l’unità” oltre a partecipare per “portare una grande energia positiva”.

“Penso che ci siano molte cose che stanno accadendo nel mondo e sono felice di essere con voi e vedere i vostri sorrisi. Ma non voglio entrare in questioni politiche”, ha concluso Irina Shayk. La modella russa, come noto, è stata chiamata come co-conduttrice in sostituzione del comico Andrea Pucci, che ha preferito rinunciare dopo le polemiche che hanno coinvolto anche molti politici.

Referendum sulla Giustizia: quando e come si vota

Il referendum costituzionale confermativo è stato ufficialmente convocato per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, con apertura dei seggi dalle ore 07:00 alle 23:00 di domenica e dalle 07:00 alle 15:00 di lunedì per consentire agli elettori di esprimere il proprio voto.

La consultazione riguarda l’approvazione del testo della legge costituzionale recante le “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, una riforma del sistema giudiziario già approvata dal Parlamento ma non con la maggioranza qualificata richiesta, che prevede modifiche agli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione.

Il tema centrale riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri nel sistema giudiziario italiano.

Fausto Leali: “Probabilmente voterò sì al Referendum”

In realtà il Referendum sulla Giustizia aveva fatto il suo “ingresso” al Festival di Sanremo 2026 già ieri sera, quando Fausto Leali, dopo aver ricevuto il Premio alla Carriera, è sceso dal palco e ha detto che probabilmente voterà “sì”.

Il cantante ha rivelato il suo orientamento sul Referendum durante un’intervista rilasciata al Giornale.

“Si deve provare a migliorare”, ha detto Leali dopo la sua esibizione a Sanremo.