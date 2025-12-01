Sanremo 2026, Carlo Conti risponde alle polemiche dopo l'annuncio dei big: "Lucio Corsi era sconosciuto..."

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Non è tardata ad arrivare la risposta di Carlo Conti alle polemiche relative alla lista dei 30 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026, in scena dal 24 al 28 febbraio. Il direttore artistico e conduttore ha citato come esempio Lucio Corsi, sconosciuto prima di esibirsi sul palco del Teatro Ariston e poi diventato uno degli artisti più rilevanti degli ultimi mesi.

Le polemiche su Sanremo 2026

In una lunga intervista rilasciata l’1 dicembre a RTL 102.5, durante la trasmissione Non Stop News, Carlo Conti ha risposto alle polemiche sul cast del Festival di Sanremo 2026.

Dopo aver annunciato i 30 big in gara, sarebbero stati tantissimi i commenti social negativi sulle scelte fatte dal direttore artistico.

ANSA Lucio Corsi con il premio della critica Mia Martini vinto al Festival di Sanremo 2025

A riguardo, il conduttore toscano ha spiegato di non aver letto nulla e nemmeno guardato.

Ha infatti rivelato che il suo modo di vivere è “distaccato da tutti”.

“Sono poco social io, ma da sempre. È una scelta mia e non ci posso fare niente, ascolto la radio” ha ribadito.

I 30 big in gara al Festival di Sanremo 2026

La scelta di Carlo Conti ha scatenato i commenti sui social relativamente ai nomi che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2026. Tante le delusioni per chi sperava nella presenza di Tiziano Ferro e Marco Mengoni, mentre in molti hanno espresso scetticismo per i tanti artisti presenti e che hanno un seguito tra i giovani come Chiello, Tredici Pietro e Samurai Jay. Questi i 30 cantanti in gara:

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez & Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka 7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

La risposta alle critiche

Nel corso dell’intervista radiofonica, Carlo Conti ha però risposto indirettamente alle polemiche quando ha dovuto spiegare la presenza di tanti giovani e talenti nei 30 big scelti.

“Big o non big è tutto relativo oggi come oggi, perché per esempio mia suocera non sa chi è Samurai Jay, ma sa chi è Patty Pravo” ha spiegato il direttore artistico.

Allo stesso tempo, secondo Carlo Conti, c’è un ragazzino che non sa chi è Patty Pravo e conosce benissimo Aka7even.

Per il conduttore della kermesse musicale “è tutto relativo questo big o non big. Anzi la forza di questi ultimi anni di Sanremo è stata mischiare e di di allargare il più possibile alle varie generazioni, mischiando quello più conosciuto da una generazione a quello meno conosciuto da un’altra e viceversa”.

Il riferimento a Lucio Corsi

Per spiegare il suo punto di vista, Carlo Conti ha poi citato Lucio Corsi, protagonista di Sanremo 2025.

“Credo che siano importanti le canzoni che poi si vanno a proporre. Lo scorso anno faccio un nome per tutti, ovvero Lucio Corsi, che era praticamente sconosciuto ai più e guardate che cosa è riuscito a fare e come ha rappresentato anche l’Italia all’Eurovision” ha spiegato il conduttore.

Poi la risposta alle critiche: “Eppure quando l’ho detto l’altro anno molti hanno detto “Chi è?””.

Come Carlo Conti sceglie le canzoni di Sanremo

Durante l’intervista a RTL 102.5, Carlo Conti ha anche raccontato come sceglie le canzoni che parteciperanno al Festival di Sanremo.

Si tratta di un processo lungo e difficile “gli ultimi quindici giorni, lo racconto sempre, non ci dormo la sera perché la notte magari mi sveglio con una canzone che ho accantonato e invece mi ritorna in mente quindi ti viene il dubbio che sia un pezzo forte no?”.

Ha poi fatto i complimenti ad Amadeus per come abbia selezionato in passato le canzoni, facendo affidamento all’orecchio radiofonico grazie all’esperienza da DJ, la stessa di Carlo Conti.

L’omaggio di Pippo Baudo, Ornella Vanoni e il maestro Vessicchio

Nel Festival di Sanremo 2026 non mancherà un omaggio a Pippo Baudo, Ornella Vanoni e Peppe Vessicchio.

“Colui che ha scritto la storia del Festival è Pippo Baudo. Pensiamo che l’ha inventato come noi lo facciamo oggi, diciamo la verità” ha sottolineato Carlo Conti che ha anche anticipato che saranno ricordati anche Ornella Vanoni e il Maestro Vessicchio.

“Credo che il tutto sarà automatico e magari nel mio stile, cioè basteranno delle volte delle piccole citazioni o delle piccole idee per ricordare questi grandi personaggi che hanno fatto la storia del festival e della musica italiana”, le parole del conduttore.