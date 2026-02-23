Sanremo 2026, Carlo Conti risponde alle voci su Meloni: "Prima ero renziano, ora meloniano, domani M5S?"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Carlo Conti, in occasione della conferenza stampa della vigilia della prima serata di Sanremo 2026, ha smentito le voci su una vicinanza politica a Giorgia Meloni. Il direttore artistico e conduttore del Festival ha replicato: “Per molti di voi anni indietro ero renziano, ora sono meloniano, domani sarò Cinque Stelle?”. Conti ha anche smentito di aver ricevuto pressioni sulla scelta del comico Andrea Pucci come co-conduttore.

Cosa ha detto Carlo Conti su Meloni nella conferenza di Sanremo

Durante la conferenza stampa, Carlo Conti ha replicato alle voci su una sua presunta “vicinanza politica” alla premier Giorgia Meloni: “Io sono un uomo libero e ci tengo a essere indipendente il più possibile”.

Il direttore artistico ha poi domandato ironico: “Per molti di voi anni indietro ero renziano, ora sono meloniano, domani sarò Cinque Stelle? Sono libero e in televisione sono orgogliosamente giullare”.

Giorgia Meloni non sarà all’Ariston per Sanremo 2026

Carlo Conti ha anche commentato i rumors su una possibile presenza all’Ariston di Giorgia Meloni: “Non credo che debba venire al Festival, poi è una cittadina libera e se compra il biglietto può venire. Non decido io chi può venire o meno al Festival”.

Sul tema è intervenuto anche il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore.

Sui presunti contatti con Meloni in merito a una sua presenza al Festival, Di Liberatore ha detto: “Escludo completamente che ci siano stati. C’è stata anche una smentita di Palazzo Chigi, più di questo non so cosa devo dire”.

La stessa premier Giorgia Meloni ha poi pubblicato una Storia su Instagram, smentendo una volta per tutte le voci che la volevano all’Ariston per Sanremo 2026: “Notizia totalmente inventata“.

Carlo Conti fa chiarezza su Andrea Pucci a Sanremo

In occasione della conferenza stampa di Sanremo Carlo Conti ha poi replicato alle voci sulle presunte pressioni ricevute a proposito della scelta di Andrea Pucci come co-conduttore (il comico ha poi rinunciato in seguito alle polemiche).

“Ho già risposto: fantascienza pura“, ha detto il direttore artistico.

Ancora Conti: “Credo che la mia storia parli per me, parli per gli ospiti che ho portato al Festival. Non l’ho fatto con un governo, non l’ho fatto con un altro, ho avuto sempre una Rai dalla mia parte ma in assoluta autonomia“.

Il direttore artistico e conduttore di Sanremo ha aggiunto ancora: “Preferisco che si dica che io non so fare il mio mestiere piuttosto che qualcuno mi abbia obbligato a prendere un ospite o mi tiri per la giacca per favorire questo o quel comico o artista su quel palcoscenico”.

Conti ha poi detto: “Ringrazio le gestioni, i dirigenti Rai di oggi, di ieri e spero sempre anche di domani che lasciano perfetta autonomia a me e a tutti i direttori artistici che si sono alternati su quel palcoscenico”.

Sul caso Pucci, il direttore artistico ha dichiarato ancora: “Ovviamente non pensavo assolutamente che Andrea Pucci suscitasse tutte queste polemiche, è stato ospite in miliardi di trasmissioni e ha fatto programmi di grande successo, anche i suoi personali”.