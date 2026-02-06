Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie Andrea Pucci oltre a Lillo come co-conduttore: "Sono unico comico di destra"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Carlo Conti ha annunciato due nuovi co-conduttori, due comici per le serate di mercoledì 25 e giovedì 26 del Festival di Sanremo 2026. Si tratta di Lillo (pseudonimo di Pasquale Petrolo) e Andrea Pucci, che si è autodefinito “l’unico comico di destra” in un’intervista. Nel video pubblicato sui social, Conti lascia intendere che a breve ci saranno nuove sorprese tra co-conduttrici e ospiti speciali.

Tramite Instagram, Carlo Conti annuncia due nuovi co-conduttori per Sanremo. Si tratta di Lillo e Andrea Pucci. Il primo per la serata di mercoledì 25, mentre Pucci sarà sul palco giovedì 26 febbraio.

Nel video pubblicato sui social, Conti si registra mentre fa una chiamata a tre con i due comici. “Ma… volevo chiedere a voi, avreste dei problemi a fare la co-conduzione a una serata del Festival?”. Poi aggiunge: “Anche se c’è Sandokan, Topo Gigio, Mary Poppins, Spongebob?”.

“Una serata per uno: non avete problemi?”, dice, e poi guarda in camera e sorride: “Molto, molto bene”. Nella didascalia annuncia che dalla prossima settimana si conosceranno le co-conduttrici e altre sorprese per Sanremo 2026.

Chi è Andrea Pucci, “l’unico comico di destra”

Andrea Pucci, noto anche solo come Pucci, è un comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo. Ha iniziato a lavorare nella tabaccheria di famiglia, prima di passare a fare il gioielliere e l’animatore nei villaggi turistici.

Partecipò alla trasmissione “La sai l’ultima?” e da lì iniziò la sua carriera come comico, esibendosi su temi di costume, più che di politica. Partecipa anche a Colorado e pubblica un libro nel 2010. Ha condotto un proprio programma su Italia 1, Big Show, e ha debuttato come doppiatore interpretando Enrico Pucci nella serie “Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean”.

Si definisce “l’unico comico di destra”. Nel 2023 è stato oggetto di critiche da alcuni suoi colleghi per via della presenza nell’elenco dei premiati con l’Ambrogino d’oro.

Le critiche per le battute sessiste

In passato è stato accusato di aver fatto battute sessiste e omofobe, come quella sull’aspetto di Elly Schlein. A queste critiche lui ha risposto con la frase: “Lo dico senza timore, io sono l’unico comico di destra e mi conoscono tutti sotto questo aspetto”.

Anche se ha dichiarato più volte di non fare spettacoli sulla politica, per difendersi dalle critiche per l’Ambrogino d’oro non ha perso l’occasione per mostrare che sa trattare anche questo tema. In un’intervista, alla domanda su cosa cambierebbe della città che lo aveva messo in lista per il premio, ha risposto: “Il sindaco”.