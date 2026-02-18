Sanremo 2026, Carlo Conti torna su Pucci: "Qualche battuta volgare ma è divertente, mai chiesto per chi vota"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026, è tornato a parlare della sua scelta di invitare il comico Andrea Pucci come co-conduttore al Teatro Ariston. Dopo le polemiche, lo stesso Pucci aveva scelto di rinunciare. Ora Conti ha detto: “Non l’avrei mai chiamato se non mi avesse fatto ridere, non mi sono mai chiesto per chi votasse”.

Perché Carlo Conti ha invitato Pucci a Sanremo 2026

In un’intervista concessa a Chi, Carlo Conti ha provato a gettare nuova acqua sul fuoco sul caso Pucci, che ha rinunciato al ruolo di co-conduttore a Sanremo dopo le polemiche politiche (e non solo) sul suo invito all’Ariston.

Le parole del direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026: “Non l’avrei mai chiamato se non mi avesse fatto ridere“.

Conti ha rivelato di essere andato a vedere Pucci a teatro: “Quando un comico sa far ridere il pubblico per due ore di fila, significa che ha qualcosa da dire. Ci saranno anche battute volgari, ma la maggior parte dello spettacolo verte sulle nostre abitudini, sull’osservazione della quotidianità”.

Poi ha aggiunto: “Quando sono andato a vederlo mi sono divertito e non mi sono chiesto per chi votasse o come la pensasse”.

Le parole di stima di Carlo Conti su Laura Pausini

Carlo Conti ha speso parole “al miele” anche per Laura Pausini, che sarà con lui sul palco del Teatro Ariston a Sanremo 2026: “Laura è tranquillissima“.

Il direttore artistico del Festival ha raccontato di aver chiesto alla cantante di provare solo le canzoni, mentre tutto il resto “si improvviserà”. “Sanremo va vissuto così, anche con quella spontaneità che non si può costruire e Laura in questo è unica“.

Il chiarimento di Conti sul giallo “Argentero” a Sanremo

Carlo Conti, nel corso dell’intervista, ha anche spiegato perché Luca Argentero non salirà sul palco del Teatro Ariston a Sanremo 2026, come invece ipotizzato in un primo momento. Argentero aveva rivelato pubblicamente di essere stato contattato, ma non c’erano stati sviluppi ulteriori.

La spiegazione di Conti: “C’è stato un piccolo equivoco: credo dovesse venire per lanciare la nuova stagione di Doc, che doveva partire a marzo. Poi la serie è stata spostata a ottobre e quindi è saltato quel momento di promozione”. Il direttore artistico del Festival ha anche rivelato di aver parlato al telefono con Argentero: “Tutto chiarito“.

Chi condurrà Sanremo 2027: l’annuncio di Conti

Nell’intervista Carlo Conti ha confermato l’intenzione di non condurre l’edizione 2027 del Festival di Sanremo: “Negli ultimi 12 anni ci siamo alternati solo in tre direttori artistici: io, Baglioni e Amadeus. Abbiamo dato la nostra impronta, in un crescendo continuo. Credo sia giusto lasciare spazio ad altri“.

Conti ha rivelato che tutti (“discografici, azienda, cantanti e addetti ai lavori”) lo hanno invitato “a restare”.

E ha aggiunto: “Credo sia corretto da parte mia divertirmi a fare questo ultimo Festival, poi nella vita non si può mai sapere“.

Carlo Conti ha anche spiegato la sua frase “Per fare Sanremo occorre esperienza”, smentendo che fosse un monito rivolto a Stefano De Martino: “Lungi da me lanciare moniti. Ho solo detto che il direttore artistico deve avere esperienza o, comunque, deve avere attorno a sé una solida struttura che lo accompagna”.