Sanremo 2026, chi è Achille Lauro co-conduttore mercoledì 25 febbraio: la "leggenda nera" tra droga e carcere

Achille Lauro è pronto per Sanremo 2026. Nella seconda serata di mercoledì 25 febbraio ricoprirà il ruolo di co-conduttore. Con il palco dell’Ariston ha un feeling particolare. Il suo grande successo è iniziato proprio nella Città dei Fiori. Con la popolarità hanno anche iniziato a circolare bizzarre leggende sul suo passato “maledetto”. Il cantante non ha mai nascosto di aver avuto esperienze ‘limite’. Tuttavia ha smentito nel corso degli anni varie storie dette sul suo conto.

Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore mercoledì 25 febbraio: tutto sulla sua famiglia

Achille è figlio di Nicola De Marinis, che è stato professore universitario e avvocato, oltre ad essere autore di diversi libri. Per meriti insigni è diventato consigliere della Corte di Cassazione.

Suo nonno paterno si chiamava Federico ed era prefetto di Perugia, quello materno ha combattuto nella Seconda Guerra mondiale e si chiamava Archimede Lauro Zambon.

Il cantante è nato a Verona perché lì abitava la famiglia di sua madre, Cristina, originaria di Rovigo, ma è cresciuto a Roma. Quando ad Achille è stato chiesto che lavoro fa sua mamma, è arrivata la seguente risposta: “Ha dedicato la vita agli altri. Casa nostra era sempre piena di ragazzi presi in affido. Sono sempre stato abituato a condividere”.

Come è nata la “leggenda nera” e cosa c’è di vero

In una lunga intervista rilasciata recentemente al Corriere della Sera, Lauro ha fatto chiarezza sul proprio passato. “Sono andato a vivere a 15 anni in una comune con mio fratello più grande, a Val Melaina, in periferia. Fare a botte era il minimo. La violenza data e subìta era una costante”, ha raccontato.

Il cantautore ha aggiunto che la vita, prima dell’avvento dei social, era molto più fisica e che “sentivi di doverti prendere tutto quello che ti offriva”.

Dopo il grande successo, su Lauro è stato scritto di tutto. C’è chi ha sostenuto che spacciava droga, chi ha raccontato che rubava motorini e chi ha addirittura detto di sapere che aveva rapinato un supermercato. Tante chiacchiere e poche verità. Così l’artista sulla questione: “Su di me circola una leggenda nera, inventata da gente che ha interpretato alla lettera il mio primo libro, Sono io Amleto, che in realtà è una biografia romanzata”.

Lauro ha poi spiegato più dettagliatamente che cosa ha vissuto durante i tribolati anni giovanili: “Nelle periferie la droga esiste. Far finta che non esista è più sbagliato che parlarne. È una piaga sociale che non va nascosta: ne va dato un giudizio negativo. Non posso dire che queste cose non le ho mai viste; al contrario, le conosco, e cerco di aiutare le persone a non distruggere la loro vita”.

“Vengono a intervistarmi – ha aggiunto – e poi scrivono “Lauro spaccia”, al presente, “Lauro ruba”, al presente. Sono cresciuto in un ambiente difficile, in mezzo a persone problematiche. Ma Sanremo è il frutto di quindici anni di impegno. Se avessi buttato il tempo in queste sciocchezze non sarei qui. Canto per dire ai ragazzi di non sprecare il loro tempo: prima capisci quello che vuoi fare, prima arrivi al successo. E il successo non è la fama; è la riuscita del proprio percorso”.

Il cantante ha parlato poi della sua famiglia, raccontando di aver visto i suoi genitori “farsi il cul* e non riuscire”. E ancora: “Mio padre l’ho visto spaccarsi la schiena senza avere quello che gli spettava, mia madre fare lavoretti saltuari umilianti. Da questo è nata la mia ambizione”.

Oggi Lauro è un artista maturo, che sa cosa vuole e, soprattutto, sa bene che non tutti i giovani hanno la fortuna di non perdersi. Per questo lotta per loro concretamente. Ha creato una fondazione che aiuterà i ragazzi di strada e quelli più fragili.

“A vent’anni pare tutto uno scherzo, tutto normale. Voglio combattere con loro e per loro, li voglio aiutare”, ha spiegato.

Ha anche smentito la voce che sostiene che sia stato in galera: “Pure questa voce fa parte della leggenda. Ho avuto abbastanza amici incasinati da capire quello che non volevo diventare”. “Amici reduci da dipendenza o da sbagli adolescenziali – ha proseguito -, che entravano e uscivano per cose fatte da ragazzini. Il carcere non è il posto giusto per recuperare i ragazzi. Per loro facciamo molto di più io e quelli come me”.

Ha anche narrato il suo rapporto non idilliaco con le scuole. Ne ha cambiate almeno dieci: “Mi cacciavano, me ne andavo, non ci andavo. Nella stessa classe trovavi i ragazzi di periferia e quelli di corso Trieste, chi non aveva nulla e chi aveva in casa il pianoforte a coda; e questa contaminazione è positiva”.

L’omaggio a Sanremo delle vittime di Crans-Montana: Lauro canta “Perdutamente”

Lauro renderà omaggio all’Ariston alle vittime di Crans-Montana proponendo il suo brano ‘Perdutamente’, cantato dalla madre di Achille Barosi, accanto alla bara del figlio, morto a 16 anni nel rogo di Capodanno.

Durante la conferenza stampa, Carlo Conti ha riferito come è nata l’idea del tributo: “Achille Lauro avrà due momenti musicali, canterà ‘16 marzo’ con Laura Pausini, che l’ha anche interpretata nel suo nuovo album, e poi avrebbe dovuto proporre ‘Incoscienti Giovani’. Ma quando abbiamo visto quella mamma cantare il brano di Achille davanti alla bara del figlio, ci siamo detti: dobbiamo cambiare, fare quella canzone lì, e Achille ha subito sposato l’idea”.

Le immagini di mamma Erica che canta sulla bara del figlio Achille hanno commosso l’Italia intera. Dopo quell’episodio, sono giunti a Carlo Conti molti appelli affinché Lauro a Sanremo intonasse ‘Perdutamente’. Il direttore artistico del Festival ha accolto la richiesta, a cui il cantante ha immediatamente detto di sì.