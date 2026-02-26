Sanremo 2026, chi è il co-conduttore Ubaldo Pantani dall'imitazione sgradita a Berlusconi al legame con Lapo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nella terza serata di Sanremo 2026 la quota comicità sarà ricoperta da Ubaldo Pantani, imitatore di svariati personaggi famosi. Da anni veste i panni di Lapo Elkann. I due si sono anche conosciuti di persona e si stimano. Un’altra ‘maschera’ proposta è quella di Pier Silvio Berlusconi che, pare, non sia rimasto molto contento quando è stato imitato. Come ha reagito Pantani? Facendosi una grassa risata.

Sanremo 2026: arriva Ubaldo Pantani, l’imitatore senza vocazione

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Pantani ha spiegato che non ha mai sentito una particolare vocazione per diventare famoso nel mondo dello spettacolo. Da ragazzino sognava tutt’altro, cioè fare il calciatore.

Ha studiato al Liceo Linguistico e all’università si è iscritto a Scienze Politiche con indirizzo Sociologico. Ma intanto aveva cominciato con il teatro, iniziando a capire che le doti di comico e imitatore avrebbero potuto aprirgli molte porte.

ANSA

La svolta arrivò nel 1997, con il programma Macao. “Mi provinò Boncompagni – ha raccontato -, parlammo di umorismo norvegese. Fui selezionato con Brignano, Canino e Cortellesi. Feci personaggi assurdi, che però lui adorava”.

Pier Silvio Berlusconi risentito per l’imitazione

“Io non sono un imitatore, mi definisco un comico che fa imitazioni”, ha precisato Pantani che ha poi commentato i ‘mal di pancia’ di Pier Silvio Berlusconi per via delle sue imitazioni. Pare che al manager siano andate di traverso.

“Pier Silvio Berlusconi ha detto che non si è riconosciuto per niente nella sua maschera? Pensavo fosse una battuta e ho riso. Quando ho scoperto che invece era serio e lo pensava veramente, ho continuato a ridere. Chissà, forse l’ho punto sul vivo. Comunque nessuno si è mai offeso in modo plateale per le mie imitazioni, e di questo sono contento”, ha dichiarato il comico.

In realtà qualcuno, qualche anno fa, se l’è presa molto, ossia Tonio Cartonio. “L’ho incontrato quest’estate, l’ho abbracciato e gli ho chiesto scusa. All’epoca la comicità non era stritolata dalla woke culture e quindi potevamo dire di tutto”, ha ricordato Pantani.

Sempre riflettendo su come siano cambiati i paradigmi comici, ha sostenuto che “prima non è che fosse meglio o peggio, era proprio un altro mondo. E quindi, essendo un altro mondo, anche la comicità poteva spingere di più”. “Tonio Cartonio – ha aggiunto – si risentì molto, a me faceva ridere che raccontasse le favole ai bambini uno che, ai miei occhi, aveva un chiaro orientamento omosessuale e sfoggiava un pacco enorme. Era già comico così”.

Imitazione di Lapo Elkann: l’evoluzione del personaggio e il legame con l’imprenditore

Secondo Pantani per fare funzionare un’imitazione ci vogliono tre fattori: voce, somiglianza, testo. “Almeno una di queste tre chiavi deve essere forte”, ha spiegato il comico. Il personaggio di Lapo ha tutte e tre le caratteristiche elencate.

“L’ho cambiato molto nel corso degli anni – ha raccontato l’imitatore -. Prima la chiave comica era legata alla sua vita di eccessi. Poi si è trasformato quasi in un personaggio di fantasia, che ha poca attinenza con la persona veramente esistente. Oggi è un ricco gaffeur che mantiene l’ingenuità del matto: dice cose che gli altri non oserebbero dire”.

In un’intervista rilasciata a La Stampa, ha narrato di conoscere personalmente l’imprenditore, lasciando intendere che tra loro c’è un bel rapporto. “Lapo Elkann l’ho anche conosciuto e gli voglio molto bene“, ha confidato.

Ha poi stilato un elenco di altri personaggi a cui è artisticamente affezionato. Oltre a Lapo ama vestire i panni di Giletti, Buffon, Del Debbio, Cacciari, Shatto, che è uno che non esiste, Insinna, Mario Giordano, Odifreddi, Allegri, Spalletti, Vespa e D’Agostino.