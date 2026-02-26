Sanremo 2026, chi è l'imitatore Vincenzo De Lucia nei panni di Laura Pausini sul palco dell'Ariston

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Presenza fissa al Festival di Sanremo 2026 è Vincenzo De Lucia. L’imitatore che si era già fatto conoscere al pubblico televisivo prendendosi bonariamente gioco di Silvia Toffanin e Maria De Filippi, sul palco dell’Ariston veste i panni di Laura Pausini, mettendo ancora una volta in mostra la grande versatilità e gli impeccabili tempi comici.

Chi è Vincenzo De Lucia

Vincenzo De Lucia è nato a Napoli nel 1987. Inizia come attore teatrale, per poi specializzarsi in parodie di personaggi femminili. “C’è una forza narrativa nei personaggi femminili che mi affascina da sempre” ha raccontato a Virgilio Notizie.

Nel 2009 De Lucia è vincitore del premio Alighiero Noschese, tra i massimi riconoscimenti nazionali per un imitatore. Il debutto televisivo arriva nel 2010 con lo sketch “Marialuna…una vita tutta in salita!” nella trasmissione Palcoscenico.

ANSA

Dopo lunghi anni di gavetta, la fama nazionale con la partecipazione al comedy show Made in Sud nel 2020.

Negli ultimi anni, De Lucia è stato ospite fisso di trasmissioni note come Domenica In con Mara Venier e Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino.

A Sanremo 2026 gioca con Laura Pausini

Al Festival di Sanremo 2026 Vincenzo De Lucia veste i panni di Laura Pausini, la cantante che della kermesse è co-conduttrice.

L’imitatore è bravissimo nel riprodurre il tono di voce, la gestualità e la cadenza romagnola dell’autoironica Pausini.

Non perdendo occasione di prendere bonariamente in giro Carlo Conti, sull’Ariston il comico scherza sulle dinamiche del Festival e sul dibattito pubblico che lo circonda.

Già imitatore di Toffanin e De Filippi

Vincenzo De Lucia è ad oggi il comico tra i più noti quando si parla di parodie al femminile, autore di imitazioni di alcune delle donne più famose del mondo dello spettacolo.

Tra i suoi cavalli di battaglia vi sono i personaggi di Ornella Vanoni, Barbara D’Urso, Mara Maionchi e Franca Leosini.

Nel salotto di Domenica In ha spesso imitato la padrona di casa Mara Venier ed è indimenticabile anche la sua interpretazione di Maria De Filippi.

Recentemente si è fatto notare con la parodia di Silvia Toffanin, con cui è stato protagonista di un divertente siparietto a Verissimo.