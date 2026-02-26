Sanremo 2026, chi è l'imitatore Vincenzo De Lucia nei panni di Laura Pausini sul palco dell'Ariston

NOTIZIE
Maria Francesca Moro

Maria Francesca Moro

Presenza fissa al Festival di Sanremo 2026 è Vincenzo De Lucia. L’imitatore che si era già fatto conoscere al pubblico televisivo prendendosi bonariamente gioco di Silvia Toffanin e Maria De Filippi, sul palco dell’Ariston veste i panni di Laura Pausini, mettendo ancora una volta in mostra la grande versatilità e gli impeccabili tempi comici.

Chi è Vincenzo De Lucia

Vincenzo De Lucia è nato a Napoli nel 1987. Inizia come attore teatrale, per poi specializzarsi in parodie di personaggi femminili. “C’è una forza narrativa nei personaggi femminili che mi affascina da sempre” ha raccontato a Virgilio Notizie.

Nel 2009 De Lucia è vincitore del premio Alighiero Noschese, tra i massimi riconoscimenti nazionali per un imitatore. Il debutto televisivo arriva nel 2010 con lo sketch “Marialuna…una vita tutta in salita!” nella trasmissione Palcoscenico.

Vincenzo De Lucia a Sanremo 2026ANSA

Dopo lunghi anni di gavetta, la fama nazionale con la partecipazione al comedy show Made in Sud nel 2020.

Negli ultimi anni, De Lucia è stato ospite fisso di trasmissioni note come Domenica In con Mara Venier e Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino.

A Sanremo 2026 gioca con Laura Pausini

Al Festival di Sanremo 2026 Vincenzo De Lucia veste i panni di Laura Pausini, la cantante che della kermesse è co-conduttrice.

L’imitatore è bravissimo nel riprodurre il tono di voce, la gestualità e la cadenza romagnola dell’autoironica Pausini.

Non perdendo occasione di prendere bonariamente in giro Carlo Conti, sull’Ariston il comico scherza sulle dinamiche del Festival e sul dibattito pubblico che lo circonda.

Già imitatore di Toffanin e De Filippi

Vincenzo De Lucia è ad oggi il comico tra i più noti quando si parla di parodie al femminile, autore di imitazioni di alcune delle donne più famose del mondo dello spettacolo.

Tra i suoi cavalli di battaglia vi sono i personaggi di Ornella Vanoni, Barbara D’Urso, Mara Maionchi e Franca Leosini.

Nel salotto di Domenica In ha spesso imitato la padrona di casa Mara Venier ed è indimenticabile anche la sua interpretazione di Maria De Filippi.

Recentemente si è fatto notare con la parodia di Silvia Toffanin, con cui è stato protagonista di un divertente siparietto a Verissimo.

vincenzo-de-lucia-imitatore-laura-pausini ANSA

