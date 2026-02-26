Sanremo 2026, chi è la co-conduttrice Irina Shayk accusata di sostenere Putin e la guerra con un'insalata

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Irina Shayk sarà la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026. La modella russa, ex del calciatore Cristiano Ronaldo e dell’attore Bradley Cooper, in passato è stata accusata di sostenere Vladimir Putin e la guerra in Ucraina in seguito a un suo post sui social. Irina Shayk, in risposta alle polemiche, ha smentito ogni riferimento all’invasione russa.

Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo 2026: il suo rapporto con l’Italia

Irina Shayk ha parlato del suo imminente impegno al Teatro Ariston in qualità di co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026 in un’intervista al Corriere della Sera.

La modella ha dimostrato di conoscere bene la kermesse musicale: “So che Sanremo è nato negli anni Cinquanta, è uno dei festival musicali televisivi più longevi al mondo. Penso che abbia influenzato tutta la musica popolare italiana e ha contribuito a fondare l’Eurovision”.

Irina Shayk ha aggiunto: “Condividere il palco dell’Ariston sarà un momento speciale. Quando Carlo mi ha invitato, non potevo dire di no“.

In merito a cosa farà sul palco dell’Ariston, dove nella seconda serata è stato consegnato il Premio alla Carriera a Fausto Leali, Caterina Caselli e Mogol, la top model ha rivelato: “Ho suonato il piano per 7 anni e cantavo in un coro, ma spero che Carlo non mi chieda di cantare. Quanto al piano, non so se riesco ancora a leggere le note”.

Le rivelazioni di Irina Shayk sul suo rapporto con l’Italia non sono finite qui. La modella, infatti, ha anche svelato i suoi brani e cantanti italiani preferiti: “Sceglierei ‘Acqua e sale‘ di Mina con Adriano Celentano. Mia madre era una grande fan di Celentano, lui è molto famoso nel mio Paese. E mi piace anche ‘La cura‘ di Franco Battiato”.

Chi è Irina Shayk, super modella russa a Sanremo 2026

Irina Shayk è lo pseudonimo di Irina Valer’evna Šajchlislamova.

Nata il 6 gennaio 1986 a Emanželinsk, città russa ai confini col Kazakistan, è figlia di un minatore e di un’insegnante. Oggi, è una delle top model più conosciute al mondo.

Il nome di Irina Shayk, co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2026, è legato anche ad alcuni suoi ex famosi: in passato, infatti, ha avuto relazioni con il calciatore Cristiano Ronaldo e con l’attore Bradley Cooper, con cui ha avuto anche una figlia.

Irina Shayk e l’accusa di sostenere Putin e la guerra in Ucraina

Nel 2022, Irina Shayk è finita nella bufera per un post da lei pubblicato sui social: la top model ha condiviso su Instagram la foto di un piatto tipico russo, un’insalata, con la scritta “Russianzz on Wednesday“.

Il fatto che nell’immagine ci fosse la lettera ‘Z‘, simbolo presente anche sui carri armati e sui veicoli militari russi in Ucraina, è stato interpretato come un suo sostegno al presidente Vladimir Putin e alla guerra in Ucraina.

Una giornalista ucraina aveva anche richiesto pubblicamente ai brand che collaboravano con Irina Shayk di riconsiderare la partnership con la modella russa.

Irina Shayk ha poi fatto chiarezza con un nuovo post: “A volte un’insalata è solo un’insalata. Prometto: nessun messaggio in codice o commento politico qui. Auguro amore a tutti”.

Le stories su Sanremo pubblicate su Instagram

Alla vigilia della sua serata sanremese, la modella ha pubblicato una serie di Stories su Instagram: “Finalmente a Sanremo” e “Non vedo l’ora che sia domani”.

