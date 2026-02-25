Sanremo 2026, chi è Lillo Petrolo co-conduttore mercoledì 25 febbraio: dal bullismo alla depressione

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

A Sanremo 2026 il co-conduttore di mercoledì 25 febbraio è Lillo Petrolo. Nella seconda serata del Festival, infatti, sul palco dell’Ariston, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, tocca al comico, fumettista, attore e regista. Lillo ha fatto proprio dell’ironia un’ancora di salvezza, come raccontato in alcune interviste in cui ha parlato del fatto che da piccolo fosse stato vittima di bullismo o del problema della depressione. E sul caso-Pucci ha detto: “Io il Festival lo avrei fatto ma il web è feroce”.

Sanremo 2026, Lillo Petrolo co-conduttore

Dopo Can Yaman nella prima serata, il ruolo di co-conduttore nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 è di Lillo Petrolo.

Il comico e attore romano sarà sul palco dell’Ariston mercoledì 25 febbraio, così come Pilar Fogliati e Achille Lauro, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini.

ANSA

Lillo si è presentato proprio accanto a Pilar Fogliati e Achille Lauro nella tradizionale conferenza stampa che precede la serata.

Lillo e il caso Pucci a Sanremo

Davanti ai giornalisti che seguono il Festival, Lillo non si è tirato indietro dal dire la sua opinione sul caso Pucci, che ha scatenato molte polemiche nei giorni scorsi.

“Io probabilmente al posto suo l’avrei fatto, però è insindacabile, ognuno è libero, avrà avuto i suoi motivi”, ha detto Lillo commentando il “ritiro” di Pucci dal ruolo di co-conduttore.

“Di sicuro posso dire che il web a volte è feroce e ti fa barcollare quando senti certe reazioni”, ha aggiunto Lillo.

Chi è Lillo Petrolo

Romano classe 1962, Pasquale Petrolo, in arte Lillo, ha iniziato la sua carriera come fumettista, pubblicando fumetti comici.

Con l’amico e collega Claudio Gregori ha formato il duo comico Lillo&Greg, sbarcato in tv alla fine degli Anni ’90. La coppia ha lavorato tantissimo in radio e realizzato diverse fiction e film, per il cinema e anche per la tv.

Dopo il debutto con Bagnomaria nel 1999 Lillo e Greg hanno lavorato con Paolo Sorrentino, Neri Parenti, Fausto Brizzi e Volgango De Biasi. Nel 2020 poi c’è stato l’esordio alla regia con DNA – Decisamente non addetti.

Nel 2021 Lillo ha partecipato, questa volta da solo, alla prima stagione di LOL: Chi ride è fuori su Prime Video.

Lillo, il bullismo e la depressione

Artista poliedrico e capace di muoversi su diversi fronti, in alcune interviste Lillo ha toccato anche temi delicatissimi come bullismo e depressione.

Da bambino, infatti, veniva bullizzato a causa del suo peso e della sua timidezza: “Ho iniziato a sviluppare altre qualità per farmi accettare. Spesso nella vita mi capita di essere triste o depresso ma combatto sempre questi stati d’animo con l’ironia e l’autoironia“, ha raccontato.

Lillo poi ha anche ammesso di aver avuto problemi di depressione per “questioni personali o familiari“. E anche il quel caso a fare da ancora di salvezza sono stati l’ironia e l’autoironia ma soprattutto “il non piangersi addosso“.