Sanremo 2026, chi è Pilar Fogliati co-conduttrice mercoledì 25 febbraio apparsa negli Epstein Files: "Brividi"

Pilar Fogliati è tra le protagoniste della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L’attrice salirà sul palco dell’Ariston mercoledì 25 febbraio in qualità di co-conduttrice, nella stessa serata che vede la presenza di Achille Lauro e Lillo. Per lei si tratta di un ritorno al Festival dopo la partecipazione dello scorso anno per promuovere il film FolleMente di Paolo Genovese. Negli ultimi mesi il nome dell’attrice è comparso negli Epstein Files, citato in un messaggio attribuito a Eduardo Teodorani. “Ho avuto i brividi quando ho letto la notizia, preferirei non parlarne”, la reazione di Pilar Fogliati.

Pilar Fogliati età e origini

Nata ad Alessandria, Pilar Fogliati ha origini romane e ha 33 anni.

In un’intervista a Vanity Fair, la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, ha parlato anche della propria infanzia, trascorsa in campagna con i fratelli, e del rapporto con i genitori.

Ha ricordato la madre, tornata a studiare in età adulta fino alla laurea in Bioetica, come un esempio di determinazione.

Per Pilar Fogliati, inoltre, il diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico è stato fondamentale.

“I no portano i sì”, ha ricordato citando un insegnamento ricevuto durante gli studi.

Nel 2023, l’attrice ha vinto il Nastro D’Argento per l’interpretazione nel film Romantiche, per cui ha curato anche la regia.

Che fiction ha fatto oltre Cuori

Pilar Fogliati è stata molto apprezzata per il suo ruolo nella fiction Cuori.

Prima di far parte del cast della serie targata Rai, aveva partecipato anche a Che Dio Ci Aiuti, Il Bosco, Un Passo dal Cielo e Non dirlo al mio capo.

Per Netflix, è stata protagonista di Odio il Natale.

Tra i suoi lavori, Pilar Fogliati è stata, anche, protagonista del video Leggera di Levante, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026 in cui è co-conduttrice della seconda serata insieme a Lillo e Achille Lauro.

La vita privata di Pilar Fogliati

Pilar Fogliati non ha figli e ha spiegato il perché in un’intervista a Vanity Fair.

In merito alla maternità, ha dichiarato: “Siamo il risultato di ciò che le nostre madri hanno imparato o subìto dalle nostre nonne. È per loro che oggi faccio l’attrice, non sono sposata, non ho figli, non so se vorrò averli. Sì, c’è ancora chi mi giudica, ma posso disporre di diritti per cui non ho lottato, e nel mio futuro ne vedo tanti altri da rivendicare”.

A Il Messaggero, l’attrice ha raccontato di aver chiuso una storia d’amore da un anno e di frequentare una persona speciale.

Il fidanzato di Pilar Fogliati è attualmente Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina.

Il nome negli Epstein Files

Il nome di Pilar Fogliati, co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2026, è apparso negli Epstein Files.

L’attrice viene citata in un messaggio di Eduardo Teodorani Fabbri al finanziere Jeffrey Epstein.

A Il Messaggero, l’artista ha rivelato di aver avuto i brividi quando ha letto la notizia.

“Non voglio nemmeno sapere come ci sono finita, là dentro. Preferirei non parlarne”, le sue parole.