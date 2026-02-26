Dargen D'Amico replica al Codacons sulla pubblicità occulta ad Aperol a Sanremo 2026, "neanche mi piace"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Codacons ha deciso di presentare un esposto all’Agcom per il fiore con cui il cantante Dargen D’Amico si è presentato sul palco di Sanremo durante la seconda serata. Il fiore è legato ai premi del Fantasanremo, che come spesso accaduto in passato sono sponsorizzati da alcuni famosi marchi. In questo caso, si tratta di Aperol. L’artista, in conferenza stampa, ha replicato alle accuse sottolineando però di non avere nulla a che fare col brand.

Il Codacons contro il fiore di Dargen

L’associazione dei consumatori Codacons ha presentato un esposto all’Autorità garante per le telecomunicazioni sul fiore arancione portato da Dargen D’Amico sul palco di Sanremo durante la seconda serata.

Il Codacons ha chiesto che l’Agcom verifichi se questo comportamento possa essere considerato pubblicità occulta, che il regolamento Rai di quest’anno prevede sia pagata direttamente dall’artista.

Nel comunicato stampa con cui ha annunciato l’esposto, il Codacons ha spiegato che il fiore è legato a un premio in punti valido per il Fantasanremo, che è sponsorizzato da Aperol.

La replica di Dargen D’Amico al Codacons

Non è però tardata ad arrivare la risposta di Dargen D’Amico, che in occasione della consueta conferenza stampa degli artisti ha replicato alle accuse.

Il cantante, che ha voluto sottolineare la sua estraneità all’accusa di pubblicità occulta, ha fatto notare che “non c’era un logo, nessun brand” e di non avere alcun contratto con Aperol.

“Io non ho nessun accordo con loro, non mi piace neanche, e state facendo pubblicità a un’azienda privata che sfrutta queste occasioni per trovare risalto” ha sottolineato.

Poi, con vena polemica, ha evidenziato: “Immagino che i fiori diventino proprietà privata delle aziende, non sapevo fosse già così, mi dispiace di aver dato l’immagine sbagliata di uno che beve Aperol, che è decisamente una bevanda molto distante da me”.

Il Fantasanremo e i premi sponsorizzati

Da diverse edizioni il Fantasanremo, il gioco che assegna ai cantanti di Sanremo un punteggio a seconda del loro comportamento sul palco, è sponsorizzato da marchi famosi di vario tipo.

Oltre a sponsorizzare il gioco in generale, i marchi possono anche associare il proprio nome a uno specifico bonus. Portare un fiore arancione sul palco è parte del Bonus Aperol.

La stessa Aperol, in questi giorni, sta utilizzando molto spesso sui propri profili social il fiore arancione. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che il Fantasanremo è di proprietà della Rai.

Il caso di John Travolta e di U-Power

Non è raro che i personaggi che appaiono sul palco di Sanremo siano accusati di fare pubblicità occulta a qualche marchio. Nel 2024, ad esempio, era rimasto coinvolto John Travolta, che era presente all’Ariston come ospite.

L’attore si era presentato sul palco con delle scarpe del marchio italiano di calzature da lavoro U-Power, noto per il suo marketing molto peculiare per il settore in cui opera.

L’Agcom in quel caso punì la Rai, sostenendo che la rete pubblica avesse violato le norme sui messaggi pubblicitari, condannandola a pagare una multa di 206.580 euro.