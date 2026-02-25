Sanremo 2026, come funziona il televoto? Quanto costa, quanti voti si possono inviare e quali sono i numeri

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Al Festival di Sanremo 2026 gli spettatori da casa potranno esprimere, tramite il televoto, le proprie preferenze sui 30 artisti in gara, dalla seconda alla quinta serata, e dunque dal 25 al 28 febbraio. Per esprimere la propria preferenza basta inviare il codice a 2 cifre abbinato a ciascun cantante tramite SMS o tramite chiamata. Il regolamento vale per i “campioni” come per le “nuove proposte”.

Sanremo 2026, come funziona il televoto

Dopo la serata inaugurale, Sanremo 2026 procede spedito e dalla seconda serata arriva il televoto. A spiegare il regolamento è stata direttamente la Rai: tramite il televoto gli spettatori da casa potranno contribuire a decidere chi sarà il vincitore finale del Festival.

Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza dalla seconda alla quinta serata, cioè dal 25 al 28 febbraio 2026.

ANSA

I telespettatori possono esprimere il proprio voto tra gli artisti in gara inviando il codice a 2 cifre (abbinato a ciascun cantante) tramite SMS o digitando il codice sulla tastiera nel caso di chiamata da utenze fisse.

Il Servizio di televoto, spiega la Rai, è raggiungibile dalle utenze fisse degli abbonati di Webcom TLC, Tim, WindTRE, Convergenze, Tiscali, ILIAD e Netoip tramite chiamata telefonica. Per la telefonia mobile, il servizio è raggiungibile dalle utenze mobili di: Tim, ILIAD, WindTRE, Vodafone, Fastweb, PosteMobile (PostePay S.p.A.), Coop Voce, Kena, ho. Mobile, Optima, 1 Mobile, Daily Telecom e Very Mobile tramite SMS.

Come si vota serata per serata

Nel corso della seconda e della terza serata di mercoledì 25 febbraio e giovedì 26 febbraio si usa il televoto con sessione unica : è possibile votare tutti i 15 artisti in gara in ciascuna serata (la votazione tramite televoto avrà un peso percentuale del 50% sul risultato della votazione in serata: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%).

di e si usa il : è possibile votare tutti i 15 artisti in gara in ciascuna serata (la votazione tramite televoto avrà un peso percentuale del 50% sul risultato della votazione in serata: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%). Nel corso della quarta serata di venerdì 27 febbraio si usa il televoto con sessione unica in cui è possibile votare tutti i 30 artisti in gara (la votazione tramite televoto avrà un peso percentuale del 34% sul risultato della votazione in serata: Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, TV e Web 33%; Giuria delle Radio 33%).

di si usa il televoto con sessione unica in cui è possibile votare tutti i 30 artisti in gara (la votazione tramite televoto avrà un peso percentuale del 34% sul risultato della votazione in serata: Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, TV e Web 33%; Giuria delle Radio 33%). Nel corso della quinta serata di sabato 28 febbraio ci saranno due fasi : nella prima fase il televoto con Sessione Unica in cui è possibile votare tutti i 30 artisti in gara che si esibiranno durante la serata. (la votazione tramite televoto avrà un peso percentuale del 34% sul risultato della votazione in serata, Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa TV e Web 33%; Giuria delle Radio 33%).

di ci saranno : nella il televoto con Sessione Unica in cui è possibile votare tutti i 30 artisti in gara che si esibiranno durante la serata. (la votazione tramite televoto avrà un peso percentuale del 34% sul risultato della votazione in serata, Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa TV e Web 33%; Giuria delle Radio 33%). La seconda fase prevede il televoto con sessione unica in cui è possibile votare tutti i 5 artisti rimasti in gara (la votazione tramite televoto avrà un peso percentuale del 34% sul risultato della votazione in serata, Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa TV e Web 33%; Giuria delle Radio 33%).

Quali sono i numeri e i costi del televoto

Il televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse in Italia ma non è possibile effettuarlo da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse all’estero. Si effettua mediante digitazione del numero telefonico 894.001 seguendo le istruzioni.

Il costo di ciascuna chiamata da utenza fissa è di Euro 0,51 IVA inclusa.

Il televoto mediante SMS invece può essere effettuato unicamente da utenze mobili inviando un SMS al numero 475.475.1 con il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto o alternativamente utilizzando i seguenti “alias” (non devono essere inseriti caratteri accentati):

per la canzone-artista indicata con “01” vale anche: 1, uno, codice 1, codice1, codice 01, codice01, numero 1, numero1, numero 01, numero01.

Il costo di ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, addebitato all’utente dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito disponibile in caso di carta ricaricabile) sarà di di Euro 0,50 IVA inclusa.

Quanti voti i possono inviare

Il numero massimo di voti validi per ogni canale di erogazione è costituito da 3 SMS da utenza mobile e da 3 chiamate da utenza fissa per tutte le sessioni di voto della seconda, terza e quarta serata.

Lo stesso numero (massimo tre) vale anche per la prima fase di televoto della quinta serata.

Invece nella seconda fase di televoto della quinta serata in cui il numero massimo di voti validi è costituito da 1 SMS da utenza mobile e una chiamata da utenza fissa.

Le regole del televoto valgono sia per scegliere i 30 artisti della sezione “campioni” sia per scegliere i 4 artisti della sezione “Nuove proposte”.