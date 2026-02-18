Sanremo 2026, come funziona il voto delle 3 giurie: chi vota serata per serata e che peso ha per la classifica

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tutto pronto per Sanremo 2026, che si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Anche quest’anno il voto che decreterà la classifica finale sarà ad appannaggio di tre giurie, ossia quella del pubblico che si esprimerà tramite Televoto, quella delle Radio e quella della Sala Stampa, Tv e Web. I tre ‘organi’ decideranno anche chi trionferà nella categoria “Nuove Proposte”.

Sanremo 2026, come funziona il voto delle giurie nelle prime 4 serate

Nella prima serata di martedì 24 febbraio si esibiranno tutti e 30 i big in gara. Alla fine saranno annunciate al pubblico le canzoni che si piazzeranno nelle prime cinque posizioni in classifica, senza ordine di piazzamento.

A votare nel primo appuntamento sarà solamente la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Nella seconda serata di mercoledì 25 febbraio, sull’Ariston ci saranno le performance di quindici Campioni. In questo caso i brani saranno votati dal pubblico attraverso il Televoto, con un peso del 50%, e dalla Giuria delle Radio, sempre con un peso del 50%. Alla fine dell’evento, sarà comunicata ai telespettatori la classifica delle prime cinque canzoni, senza ordine di piazzamento.

Nella terza serata, anche per quel che riguarda la votazione, si procederà nello stesso modo della seconda, con la sola differenza che ad esibirsi saranno i 15 big che non hanno cantato il giorno precedente.

La quarta serata sarà dedicata alle cover. Le esibizioni dei Campioni saranno sottoposte al giudizio del pubblico attraverso il Televoto (34%), della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e della Giuria delle Radio (33%). Chi otterrà il miglior punteggio trionferà nei duetti. Si ricorda che la competizione delle cover è una gara a sé stante, vale a dire che non influisce sulla classifica generale del Festival.

Come sarà decretato il vincitore nella serata finale

Infin, la finalissima di sabato, quando torneranno sul palco dell’Ariston tutti e 30 i Campioni. In questo caso saranno votati dal pubblico, sempre attraverso il Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%).

Il risultato sarà aggregato a quello delle votazioni nella prima serata e al risultato congiunto delle votazioni nella seconda e terza serata. Si avrà quindi la classifica generale. I primi cinque artisti si sfideranno nel rush finale e saranno sottoposti a una nuova votazione da parte delle tre giurie, che avranno il medesimo peso della precedente (34%, 33% e 33%).

L’esito di questa nuova votazione sarà aggregato al risultato complessivo di tutte le precedenti votazioni e decreterà chi sarà l’artista a vincere l’edizione 2026 del Festival.

Il sistema di voto per le “Nuove Proposte”

I 4 cantanti in gara nella sezione “Nuove Proposte” saranno suddivisi in due coppie, che andranno in sfida diretta. Tale competizione avrà luogo durante la seconda serata del Festival.

A determinare i vincitori delle sfide saranno le tre giurie: Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%).

I due giovani artisti rimasti in gara saliranno sul palco anche nella terza serata. Anche in questo caso il testa a testa sarà giudicato dalle tre giurie che avranno lo stesso peso del giorno precedente (34%, 33% e 33%). Chi la spunterà sarà il vincitore/vincitrice di categoria.