Sanremo 2026, Conti cambia tutto? "I 26 big potrebbero diventare 28", la rivelazione che scuote il regolamento

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Si avvicina a grandi passi la 76ª edizione del Festival di Sanremo e Carlo Conti – che lo condurrà per la quinta volta – non chiude a sorprese. Dopo aver annunciato che i big in gara saranno 26, ora apre alla possibilità che se ne possano aggiungere altri 2 in corsa. Tra regolamento e partecipazione all’Eurovision, tutte le novità sulla kermesse canora.

Carlo Conti cambia idea sul Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo fa già parlare di sé nonostante manchino ancora dei mesi all’edizione del 2026. La competizione canora si svolgerà infatti dal 24 al 28 febbraio ma gli annunci e le anticipazioni già si sprecano.

Nei giorni scorsi il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, aveva anticipato le regole di ingaggio per il nuovo Sanremo che ricalcavano in gran parte quelle dello scorso e apprezzato Festival. Ora però il presentatore toscano sembra aver cambiato idea e aperto ad allargare il numero di partecipanti.

IPA

Il momento della premiazione dell’ultimo vincitore, Olly

Sanremo 2026, quanti artisti in gara?

Intervenendo al festival “Luce!” in corso a Firenze, Carlo Conti ha fatto il punto sull’edizione 2026 di Sanremo, ormai già all’orizzonte. “Ogni anno arrivano qualcosa come 500-600 canzoni e ne devo scegliere quest’anno 26 fra i Big. Magari diventeranno 28, forse, lo scorso anno dovevano essere 26 e le ho portate a 30 perché ero veramente in difficoltà“, ha detto, non chiudendo quindi alla possibilità di accettare più brani rispetto ai 26 canonici.

La 76ª edizione del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti dopo quelle 2015-2016-2017 e l’ultima nel 2025, si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026. Come da lui stesso comunicato, vi parteciperanno 26 Campioni e 4 Nuove Proposte, in due gare separate. “Lo scorso anno sono stato particolarmente fortunato perché ho potuto scegliere tra tante canzoni belle che poi hanno avuto un buon successo. La cosa più importante per me è la scelta dei Big, quella è il centro. Spesso in conferenza stampa racconto che per me quella, da buon fiorentino, è la bistecca. Poi tutto il resto è il contorno, ci puoi mettere le patatine, le zucchine, gli spinaci, ma quello che conta sono le canzoni, la bistecca che deve essere ben cotta e deve essere di ottima qualità”, ha detto.

Prima il regolamento con 26 big e poi l’apertura ad accoglierne altri 2: il messaggio di Conti è dunque ai tanti che hanno inviato la propria canzone e che potrebbero ancora essere accolti nel cast della kermesse. Una novità che potrebbe comportare scossoni nel regolamento che è stato già approvato e pubblicato dalla Rai.

Regolamento ed Eurovision

In diretta su Rai 1, il secondo Festival di Sanremo di Conti avrà un regolamento per gran parte simile al precedente e per una minima parte rivisto dallo stesso Conti. Il direttore artistico ha confermato l’impostazione dello scorso anno, con la divisione tra Campioni e Nuovi Proposte, ma quest’ultime arriveranno due da Sanremo Giovani e altrettanti da Area Sanremo.

Confermata anche la norma che vieta al vincitore di andare in programmi tv trasmessi da emittenti diverse dalla Rai fino a 3 giorni dopo la fine del Festival. A votare gli artisti in gara saranno tre giurie: il Televoto del pubblico, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio, con un peso percentuale rispettivamente pari al 34, 33 e 33%.

Infine, Carlo Conti nel suo intervento a Firenze ha precisato che “chi vince il Festival andrà all’Eurovision”. Tuttavia, ha aggiunto: “Se rinuncia, o se non si iscrive, o se non ha le caratteristiche, allora sarà la direzione artistica di Sanremo e la Rai a scegliere, come è successo quest’anno, quando Olly ha rinunciato e c’è andato Lucio Corsi che è arrivato secondo al Festival. È tutto come prima, ho fatto un regolamento tale e quale a quello dell’anno scorso. Ha funzionato, non c’era motivo di cambiare”, ha detto.