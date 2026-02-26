Sanremo 2026, cosa significa "si 'na preta" urlato a Elettra Lamborghini: l'anno scorso accadde a Rose Villain

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Al Festival di Sanremo 2026, prima dell’inizio dell’esibizione di Elettra Lamborghini, dalla platea è stato urlato “si ’na preta” alla cantante. La frase era diventata virale nel corso del Festival del 2025, quando era successo a Rose Villain. Ecco cosa significa “Si ’na preta” in dialetto napoletano, una frase usata come complimento.

Sanremo 2026, l’urlo a Elettra Lamborghini prima dell’esibizione

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, in cui è stato consegnato il Premio alla Carriera a Fausto Leali, Caterina Caselli e Mogol, poco dopo l’annuncio del brano e prima che iniziasse a cantare, dalla platea del Teatro Ariston è stato urlato a squarciagola “si ’na preta” all’indirizzo di Elettra Lamborghini.

Il grido, arrivato nel momento di attesa che precede l’esibizione, con le luci ancora basse, ha ovviamente attirato l’attenzione in sala e sui social, riproponendo inoltre quanto già visto un anno fa.

Elettra Lamborghini è alla sua seconda apparizione al Festival di Sanremo, dove gareggia con il brano “Violà”, facendo seguito alla partecipazione del 2020, quando presentò il brano “Musica (e il resto scompare)”.

Il precedente con Rose Villain

La stessa espressione era stata urlata nel 2025 a Rose Villain, sempre all’Ariston e sempre nel momento immediatamente precedente alla sua performance.

E già un anno fa l’episodio aveva avuto ampia circolazione online e aveva spinto molti utenti a chiedere chiarimenti sul significato della frase in napoletano.

La cantante aveva poi commentato la vicenda sui propri canali social con un riferimento diretto all’espressione, usando anche le emoticon delle pietre per riprendere il concetto.

Cosa significa Si ’na preta e perché torna come “complimento” in platea

“Si ’na preta” è un’espressione in dialetto napoletano che tradotta letteralmente significa “sei una pietra”. Nel linguaggio colloquiale viene usata come complimento, soprattutto rivolto a una donna, con l’idea di una bellezza “scultorea”, paragonata a una statua o a una figura scolpita.

Tornando all’Ariston, la frase ha sicuramente colpito anche per il contrasto tra il registro dialettale e l’ambiente televisivo, oltre che nel modo in cui un’espressione breve e immediata possa diventare riconoscibile da un anno all’altro.

Il ritorno della frase nel 2026 per Elettra Lamborghini sembra quasi vada a consolidare un codice ormai noto a chi segue il Festival e le sue dinamiche di platea. Resta il fatto che, pur essendo presentata come complimento, l’espressione viene spesso vista come grezza o eccessivamente confidenziale, e continua a dividere chi la considera una semplice battuta e chi la interpreta come un’interruzione fuori luogo.