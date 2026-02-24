Sanremo 2026 "cristiano e democratico", Carlo Conti dribbla le polemiche da Ignazio La Russa al caso Morgan

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La conferenza stampa di Carlo Conti alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha visto il conduttore e direttore artistico rispondere a diverse domande sulla politica che mancherebbe dalla kermesse, rispetto alle edizioni del passato. Conti ha affermato di "non capire nulla di politica", rinnegando l’aggettivo democristiano accostato a questo Sanremo, definito da lui "cristiano per i miei valori e democratico perché aperto a tutti". Il presentatore ha poi replicato all’appello di Ignazio La Russa, presidente del Senato, dopo la richiesta di provare a invitare il comico Andrea Pucci.

Un Festival "cristiano e democratico"

A chi ha definito il suo Festival "democristiano" perché poco impegnato politicamente, Carlo Conti ha replicato dicendo che "non capisco nulla di politica", ma più che democristiano "è un Festival cristiano per la mia storia e i valori che mi porto, democratico perché è aperto a tutti".

L’appello di Ignazio La Russa per Andrea Pucci

Dalla sala stampa anche una domanda sull’appello di Ignazio La Russa, presidente del Senato, a cui piacerebbe vedere all’Ariston il comico Andrea Pucci.

Carlo Conti ha risposto dicendo di rispettare "la seconda carica dello Stato", ammettendo che "ci siamo sentiti con Andrea Pucci nei giorni scorsi e gli avevo chiesto di mandare un videomessaggio scherzoso, ma non se la sente e non posso forzarlo".

"Credo che Andrea avrà l’opportunità di dimostrare, nei prossimi mesi, la sua forza, la sua professionalità, nei teatri e nel tour per portare divertimento a tutti", ha aggiunto.

La versione della Rai

Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai, ha sottolineato che "non ci ho visto nessuna pressione di alcun tipo, è un parere, non c’è risposta da parte dell’azienda", riferendosi alle parole di La Russa.

Il dirigente ha proseguito sostenendo che "non sono d’accordo sul fatto che fosse un video istituzionale, il presidente del Senato ha espresso un suo parere e ha dato un consiglio al direttore artistico, che è libero di accettarlo o meno. Non ci ho visto un imperativo".

Giampaolo Rossi, ad Rai, ha negato che ci siano state ingerenze politiche in merito al caso Pucci: "Sanremo è un racconto del nostro Paese, è uno specchio, è un’immagine viva degli aspetti che sono sociali ma anche culturali ed economici dell’Italia. È del tutto normale che nel dibattito mediatico il mondo della politica e della cultura si intersechino con Sanremo e con il Festival. È uno dei momenti di aggregazione per l’Italia, non c’è né da scandalizzarsi né da polemizzare. Fa parte del dibattito molto spesso ingigantito dai media".

La replica di La Russa a Carlo Conti

"Ringrazio Carlo Conti, che stimo, per la cortese ed esaustiva risposta e gli auguro un grande successo per questo Festival di Sanremo che resta il più grande avvenimento nazional popolare di cui è quindi lecito occuparci un po’ tutti. Senza nulla togliere, ovviamente, alle altre cose anche più importanti". Lo ha dichiarato Ignazio La Russa, presidente del Senato, dopo la conferenza stampa del conduttore.

Il caso Morgan

Morgan, che si sarebbe dovuto esibire con Chiello nella serata dei duetti, non salirà sul palco.

A Carlo Conti è stato chiesto se sia stato opportuno coinvolgerlo, visto il processo in corso per stalking: "Io non sono un giudice. Fino a che non c’è una sentenza definitiva, se l’artista ritiene di venire a fare una cover io non posso obbligarlo a non venire perché mi sta antipatico: è un Festival democratico, sarebbe grave trasformare una scelta artistica puntando il dito per quello che uno fa nella vita". C

E ancora: "Io mi occupo della parte artistica, non è lavarsene le mani".

Gianna Pratesi ospite

Conti ha poi risposto a chi gli ha chiesto di parlare dei temi delle canzoni e dell’attualità che verrà affrontata al Festival in un momento in cui ci sono diversi scenari di guerra aperti nel mondo, citando l’ospite della prima serata, Gianna Pratesi: "Questa signora di 105 anni deve far riflettere i nostri giovani, nonni e genitori, i partigiani, chi ha combattuto e liberato l’Italia per darci la Repubblica e anche modo di festeggiare eventi come questo Festival".

Gianna Pratesi, infatti, votò nel referendum per la Repubblica nel 1946.

"Non credo che un evento come Sanremo debba essere due ore di proclami o riflessioni, forse è ancora più forte se ogni tanto c’è una piccola riflessione che ci porta a ragionare", ha aggiunto Conti.

La frase sugli ascolti

Non è sfuggita la frase di Carlo Conti sugli ascolti tv e l’Auditel. Dopo il successo dell’anno scorso, infatti, confermandosi non sarà scontato anche per la concorrenza – ad esempio – delle partite di Champions League (oggi l’Inter, domani la Juventus): "L’anno scorso sembrava impossibile eguagliare certi numeri e invece un po’ il caso, un po’ la fortuna, un po’ la bravura ci hanno portato a superarli. Avete visto la serenità con cui ho vissuto lo scorso anno, non sono entrato con 5 centimetri da terra orgoglioso dei risultati: non mi esalto se le cose vanno troppo bene, non mi abbatterò se domani i risultati non saranno quelli… anche perché tutto sommato devo battere me stesso".

E ancora: "Avrò la stessa serenità se faremo 5, 6 punti in meno. Lo scenario è diverso, ci siamo spostati di due settimane, i competitor sono diversi, ci sono le partite di calcio. Per fortuna la Fiorentina gioca giovedì alle 18.45 e la posso vedere".