Sanremo 2026, Ditonellapiaga ha vinto la serata delle cover con The Lady Is A Tramp insieme a Tony Pitony

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ditonellapiaga ha vinto la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 con il suo duetto con Tony Pitony sulle note di The Lady Is A Tramp. La versione originale del brano fu registrata nel 1937 per il musical Babes In Arms, e in quell’occasione fu interpretata da Mitzi Green. Una delle versioni più celebri, tuttavia, è quella pubblicata da Frank Sinatra insieme ad Ella Fitzgerald, e proprio a questa versione si è ispirato il duo che si è esibito sul palco dell’Ariston.

Ditonellapiaga ha vinto la serata delle cover

Al primo posto nella classifica della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, tenutasi al teatro dell’Ariston venerdì 27 febbraio, è arrivata Ditonellapiaga con il suo duetto con Tony Pitony sulle note di The Lady Is A Tramp.

La coppia ha riproposto la versione incisa da Frank Sinatra con Ella Fitzgerald, uno dei duetti più celebri dei due artisti.

ANSA

Ditonellapiaga è in gara tra i 30 big del Festival di Sanremo con il brano Che fastidio!, che farà parte del nuovo album Miss Italia in arrivo il 10 aprile.

Nel corso della loro esibizione, la cantante in gara e il suo ospite non hanno dimenticato l’omaggio alla canzone italiana con inserti di Ba ba baciami piccina, popolare brano inciso nel 1940 da Alberto Rabagliati e scritto da Luigi Astore e Riccardo Morbelli.

La classifica definitiva della quarta serata di Sanremo 2026

Di seguito la classifica definitiva stilata al termine della serata delle cover della kermesse, con i primi 10 artisti:

Ditonellapiaga con Tony Pitony – The Lady is a Tramp

– The Lady is a Tramp Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit The Road Jack

– Hit The Road Jack Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

– Quello che le donne non dicono Bambole di Pezza con Cristina d’Avena – Occhi di gatto

– Occhi di gatto Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

– Vita Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

– Cinque giorni LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

– Andamento lento Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

– La canzone dell’amore perduto Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

– Su di noi Luché con Gianluca Grignani – Falco a metà

Chi è Tony Pitony

Tony Pitony è tutti e nessuno: il personaggio mascherato che interpreta è, appunto, una maschera che – per dirla come Quotidiano Nazionale – può essere accostata alla comunicazione di Immanuel Casto, o a Ruggero dei Timidi e Elio. In realtà si tratta di un progetto collettivo in cui lui, Tony, diventa l’interprete dello “zio brillo che durante la cena canta la canzone sporca”.

Il suo personaggio è venuto fuori durante le audition di X Factor nel 2020, ma la sua candidatura era stata respinta da Emma Marrone, in quel tempo al tavolo dei giudici. Una porta chiusa dopo la quale l’artista misterioso ha trovato il riscatto a settembre, quando la sua hit Donne ricche è diventata un tormentone. In occasione del Festival di Sanremo 2026 ha indossato i panni di uno strambo Elvis. Intervistato dal podcast BSMT ha detto: “Avevo tre maschere: questa, quella del Fantasma dell’Opera e una maschera veneziana bruttissima. Alla fine ho scelto Elvis. Ma non l’ho creata io: chiunque la può comprare ovunque“.