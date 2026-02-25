Sanremo 2026, Ditonellapiaga replica alle critiche di Miss Italia sulla canzone inedita: "Basta, sono agitata"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Sanremo 2026 è esploso il caso Ditonellapiaga dopo che il concorso Miss Italia ha annunciato un’azione legale per inibire l'”uso indebito della denominazione Miss Italia” da parte della cantante in un brano e nell’album in cui la canzone è inserita. L’artista ha replicato: “Nessuno ha insultato nessuno”. Poi ha chiuso così la questione: “Basta perché mi sono anche agitata”.

Il concorso di Miss Italia contro Ditonellapiaga

Il concorso Miss Italia ha contestato “l’uso indebito della denominazione ‘Miss Italia‘ da parte di Ditonellapiaga, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026, che l’ha utilizzata come titolo di una sua canzone e dell’album in cui essa è contenuta, in uscita il 10 aprile.

Secondo Miss Italia, il testo del brano conterrebbe “espressioni e giudizi ritenuti lesivi della dignità e dell’onore delle ragazze che prendono parte al concorso”.

Tale condotta, si legge in una nota, risulta “gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione Miss Italia”, ma anche “dell’immagine e della reputazione del Concorso e delle sue partecipanti”.

Il Concorso Miss Italia ha annunciato, inoltre, di aver conferito mandato agli avvocati Pieremilio Sammarco e Vincenzo Larocca affinché siano intraprese le più opportune azioni giudiziarie per inibire l’ulteriore uso della denominazione “Miss Italia” e ottenere il risarcimento dei danni “subiti e subendi”.

La replica di Ditonellapiaga a Miss Italia

La cantante Ditonellapiaga ha replicato alle accuse del concorso Miss Italia in alcune dichiarazioni riportate da LaPresse: “Non so neanche se abbiano sentito la canzone, non è ancora uscita. A prescindere da questo, sono questioni legali e non conosco il legalese. Le persone che se ne devono occupare se ne occuperanno”.

L’artista ha spiegato che “il senso del disco è il rapporto con i canoni e la bellezza”. Poi ha aggiunto: “Speravo in un po’ di ironia, questo è il mio spirito”.

Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci, ha aggiunto ancora: “Nessuno ha insultato nessuno. Parla di me e del rapporto con la perfezione. Non hanno avuto la sensibilità, mi pare lecito che io possa parlarne. Non ho detto che le ragazze che vi partecipano sono disperate, ma che stanno male. Non ho mai detto che Miss Italia è una disperata, il testo parla di nascondere la disperazione con il trucco”.

La cantante ha chiuso la questione così: “Adesso basta perché mi sono anche agitata e non ho le sinapsi che funzionano. Penso di aver detto tutto”.

Il commento di Ditonellapiaga sulla prima serata di Sanremo 2026

Nella conferenza stampa all’indomani della prima serata del Festival, Ditonellapiaga si è detta “contentissima” di essere entrata nella Top 5 della classifica dei cantanti in gara a Sanremo 2026.

La cantante ha aggiunto: “Mi sono divertita, il brano dà la possibilità di divertirmi. Dedico questo pezzo e la mia esibizione a tutte le persone che si sentono sbagliate o fuori posto o che si sentono di dover cambiare per piacere agli altri: non fatelo!”.

Ditonellapiaga ha poi condiviso il suo auspicio per la vittoria finale di Sanremo 2026: “Sarei contentissima se vincesse una donna. Ho amato tantissimo Levante, Malika (Ayane), Arisa e Serena (Brancale). Hanno una vocalità pazzesca. Quest’anno c’è tanto materiale e potrebbe essere l’anno in cui vince una donna”.