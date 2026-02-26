Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sbotta per i "festini bilaterali" e pubblica l'audio su Instagram dall'hotel

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La battaglia di Elettra Lamborghini contro i “festini bilaterali” che non la fanno dormire la notte durante Sanremo 2026 è già diventata un tormentone. Dopo la seconda serata del Festival, nella notte, la cantante ha pubblicato su Instagram l’audio di quello che sentiva dalla sua camera d’albergo.

Lo sfogo di Elettra Lamborghini sui “festini bilaterali” a Sanremo

Dopo essersi già lamentata sui social dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2026 dei troppi schiamazzi notturni, Elettra Lamborghini è tornata sulla polemica anche sul palco del Teatro Ariston, a margine della sua esibizione nella serata di mercoledì.

Alla presenza di Carlo Conti e Laura Pausini, la cantante ha ribadito in tv: “Dovete smettere con questi festini, ci sono troppi festini bilaterali, stasera li faccio smettere”.

Cosa sono i festini “bilaterali” denunciati da Elettra Lamborghini a Sanremo

Elettra Lamborghini, ospite nello show di Sanremo dei The Jackal dopo la sua esibizione alla seconda serata di Sanremo 2026, ha spiegato cosa sono i festini bilaterali.

“È un festino abusivo“, ha detto la cantante.

Elettra Lamborghini si è sfogata ancora: “Sono piena come un uovo. Se oggi ho steccato è colpa loro. Sono andata a letto alle 4,30″.

Poi ha pubblicato un altro video, svelando come in realtà intendesse dire festini collaterali:

L’audio pubblicato da Elettra Lamborghini sui “festini bilaterali”

La polemica di Elettra Lamborghini è proseguita sui social. In una Storia su Instagram ha scritto: “Fermiamo i festini bilaterali. Cercasi megafono“.

In una Storia successiva, la cantante ha pubblicato l’audio di quello che stava sentendo dalla sua camera d’albergo. E ha aggiunto: “Ho dormito 3 ore questa notte. Aiutatemi a fargli abbassare la musica. Non è possibile. Davvero, non è giusto. Stasera sono arrivata sul palco che ero esausta”.

Nella Storia, Elettra Lamborghini ha anche scritto: “Mi riferiscono che è il Villa Noseda“. La sera del 25 febbraio, questo locale, come documentato sui social, ha ospitato un evento a cui hanno preso parte Alessandro Basciano e Fabrizio Corona.

Chi è Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è un influencer e deejay, negli ultimi mesi al centro di un caso di cronaca.

Lo scorso 10 febbraio, la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Basciano, accusato di stalking ai danni dell’ex compagna Sophie Codegoni per una serie di episodi, tra luglio 2023 e novembre 2024, nel corso dei quali, come riportato da ANSA, avrebbe minacciato la modella con “condotte reiterate”, tali da “ingenerare” in lei “un grave stato di ansia e paura” e un “fondato timore per la propria incolumità”.

Le altre dichiarazioni di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026

Elettra Lamborghini ha parlato dei “festini bilaterali” anche a Radio2 a Sanremo, dopo la sua esibizione nella seconda serata di Sanremo 2026: “Ho fatto ca*are stasera. Ero troppo stanca. Fanno ‘sti festini, io non dormo“.

Poi ha aggiunto: “Io volevo cantare domani, ho dormito 3 ore, do la colpa a quello. Sto raccogliendo delle firme per farli smettere, se stanotte alle 4 non spengono vado a fare tutto il giro degli artisti…”.

Elettra Lamborghini ha parlato anche della presenza a Sanremo 2026 di suo marito, Afrojack: “È qua ma non ho voglia di bombare, son troppo stanca. Se mi spompa pure io non canto più. Io gliel’avevo detto: ‘Meglio che non vieni perché non ho voglia, la mia passera è in vacanza'”.

Il commento di Carlo Conti sui “festini bilaterali” a Sanremo

Dei “festini bilaterali” ha parlato anche Carlo Conti in conferenza stampa: “Io mi addormento immediatamente, credo che mia moglie mi abbia detto ‘buonanotte’ ma stavo già dormendo da 10 minuti. Non ho agitazione, quello che si vede è la punta di un iceberg, costruito in tanti mesi di lavoro. Dormo tranquillo”.