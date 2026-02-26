Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sbotta per i "festini bilaterali" e pubblica l'audio su Instagram dall'hotel
Cosa sono i festini bilaterali che hanno fatto arrabbiare Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: la polemica della cantante e l'audio svelato
La battaglia di Elettra Lamborghini contro i “festini bilaterali” che non la fanno dormire la notte durante Sanremo 2026 è già diventata un tormentone. Dopo la seconda serata del Festival, nella notte, la cantante ha pubblicato su Instagram l’audio di quello che sentiva dalla sua camera d’albergo.
- Lo sfogo di Elettra Lamborghini sui "festini bilaterali" a Sanremo
- Cosa sono i festini "bilaterali" denunciati da Elettra Lamborghini a Sanremo
- L'audio pubblicato da Elettra Lamborghini sui "festini bilaterali"
- Chi è Alessandro Basciano
- Le altre dichiarazioni di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026
- Il commento di Carlo Conti sui "festini bilaterali" a Sanremo
Lo sfogo di Elettra Lamborghini sui “festini bilaterali” a Sanremo
Dopo essersi già lamentata sui social dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2026 dei troppi schiamazzi notturni, Elettra Lamborghini è tornata sulla polemica anche sul palco del Teatro Ariston, a margine della sua esibizione nella serata di mercoledì.
Alla presenza di Carlo Conti e Laura Pausini, la cantante ha ribadito in tv: “Dovete smettere con questi festini, ci sono troppi festini bilaterali, stasera li faccio smettere”.
Cosa sono i festini “bilaterali” denunciati da Elettra Lamborghini a Sanremo
Elettra Lamborghini, ospite nello show di Sanremo dei The Jackal dopo la sua esibizione alla seconda serata di Sanremo 2026, ha spiegato cosa sono i festini bilaterali.
“È un festino abusivo“, ha detto la cantante.
Elettra Lamborghini si è sfogata ancora: “Sono piena come un uovo. Se oggi ho steccato è colpa loro. Sono andata a letto alle 4,30″.
Poi ha pubblicato un altro video, svelando come in realtà intendesse dire festini collaterali:
L’audio pubblicato da Elettra Lamborghini sui “festini bilaterali”
La polemica di Elettra Lamborghini è proseguita sui social. In una Storia su Instagram ha scritto: “Fermiamo i festini bilaterali. Cercasi megafono“.
In una Storia successiva, la cantante ha pubblicato l’audio di quello che stava sentendo dalla sua camera d’albergo. E ha aggiunto: “Ho dormito 3 ore questa notte. Aiutatemi a fargli abbassare la musica. Non è possibile. Davvero, non è giusto. Stasera sono arrivata sul palco che ero esausta”.
Nella Storia, Elettra Lamborghini ha anche scritto: “Mi riferiscono che è il Villa Noseda“. La sera del 25 febbraio, questo locale, come documentato sui social, ha ospitato un evento a cui hanno preso parte Alessandro Basciano e Fabrizio Corona.
Chi è Alessandro Basciano
Alessandro Basciano è un influencer e deejay, negli ultimi mesi al centro di un caso di cronaca.
Lo scorso 10 febbraio, la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Basciano, accusato di stalking ai danni dell’ex compagna Sophie Codegoni per una serie di episodi, tra luglio 2023 e novembre 2024, nel corso dei quali, come riportato da ANSA, avrebbe minacciato la modella con “condotte reiterate”, tali da “ingenerare” in lei “un grave stato di ansia e paura” e un “fondato timore per la propria incolumità”.
Le altre dichiarazioni di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026
Elettra Lamborghini ha parlato dei “festini bilaterali” anche a Radio2 a Sanremo, dopo la sua esibizione nella seconda serata di Sanremo 2026: “Ho fatto ca*are stasera. Ero troppo stanca. Fanno ‘sti festini, io non dormo“.
Poi ha aggiunto: “Io volevo cantare domani, ho dormito 3 ore, do la colpa a quello. Sto raccogliendo delle firme per farli smettere, se stanotte alle 4 non spengono vado a fare tutto il giro degli artisti…”.
Elettra Lamborghini ha parlato anche della presenza a Sanremo 2026 di suo marito, Afrojack: “È qua ma non ho voglia di bombare, son troppo stanca. Se mi spompa pure io non canto più. Io gliel’avevo detto: ‘Meglio che non vieni perché non ho voglia, la mia passera è in vacanza'”.
Il commento di Carlo Conti sui “festini bilaterali” a Sanremo
Dei “festini bilaterali” ha parlato anche Carlo Conti in conferenza stampa: “Io mi addormento immediatamente, credo che mia moglie mi abbia detto ‘buonanotte’ ma stavo già dormendo da 10 minuti. Non ho agitazione, quello che si vede è la punta di un iceberg, costruito in tanti mesi di lavoro. Dormo tranquillo”.