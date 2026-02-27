Sanremo 2026, Ermal Meta contro Il Riformista per le critiche alla canzone su Gaza: "Non provate vergogna?"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Polemiche extra palco a Sanremo, con Ermal Meta protagonista di uno scontro a distanza con Il Riformista per le critiche ricevute al suo brano “Stella stellina”. Dopo aver ricevuto l’osservazione sul fatto che il brano “omaggia i bambini di Gaza, ma dimentica l’Ucraina e l’orrore del 7 ottobre”, il cantante albanese ha replicato sui social puntando il dito contro il giornale e il giornalista che ha pubblicato l’articolo, chiedendo al quotidiano se “non provate vergogna”. Una discussione che poi è proseguita con le risposte di diversi utenti, tra chi ha dato ragione al giornale e chi, invece, si è schierato con l’artista.

L’articolo de Il Riformista che critica il brano di Ermal Meta

Ad accendere il dibattito è stato un articolo pubblicato sulle colonne de Il Riformista, a firma di Sandro Di Castro.

L’articolo, infatti, puntava il dito contro “la rappresentazione selettiva del dolore” nella canzone di Ermal Meta che “concentra l’attenzione sui bimbi palestinesi” dimenticando però “i bambini israeliani assassinati nel pogrom del 7 ottobre” o “i bambini ucraini sotto le bombe da oltre quattro anni”.

Di Castro, infatti, accusa Meta di non essere stato coerente dal punto di vista morale, criticandogli il fatto che, salendo su un palco nazionale per lanciare un messaggio umanitario sarebbe stato meglio trattare un messaggio “universale e non selettivo”.

“Il rischio è che il Festival diventi non più una festa della musica, ma un’arena di slogan” ha scritto.

La replica di Ermal Meta a Il Riformista

Parole che non sono piaciute al diretto interessato.

Ermal Meta, infatti, su X ha lasciato il proprio parere sull’articolo e il suo contenuto.

Con un lapidario “non provate un po’ di vergogna“, infatti, il cantante albanese ha fatto capire di essere in disaccordo col pezzo firmato da Di Castro.

Solidarietà e polemiche sui social

Non sono tardati ad arrivare i commenti di tanti utenti. Il post X di Meta, infatti, ha raccolto oltre 700 risposte tra chi ha deciso di schierarsi dalla sua parte e chi, invece, gli è andato contro.

Ermal Meta e le “altre polemiche”

Oltre alla critica del suo testo, Ermal Meta è uno dei protagonisti per “polemiche” a Sanremo 2026.

Il cantante albanese, infatti, è stato protagonista di una provocazione diretta a Matteo Salvini dopo che l’Accademia della Crusca ha eletto il suo testo tra i migliori presenti al Festival. Ma sono straniero, non fatelo sapere a Salvini, sennò si sente male” ha scherzato.

E non è tardata ad arrivare la risposta del vicepremier che però ha “spento” le polemiche augurando il meglio a Meta che “è un esempio di integrazione nel nostro Paese“.