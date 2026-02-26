Sanremo 2026, Fausto Leali scende dal palco e invita a votare Sì al Referendum per "cambiare la giustizia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fausto Leali è stato ospite di Sanremo 2026 nella seconda serata del Festival di martedì 25 febbraio per ricevere il Premio alla Carriera. Scendendo dal palco del Teatro Ariston, il cantante ha preso posizione sul prossimo Referendum sulla Giustizia, rivelando che probabilmente voterà “sì”.

Cosa ha detto Fausto Leali sul Referendum sulla Giustizia

Fausto Leali, a margine della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026, ha parlato del Referendum sulla Giustizia in un’intervista concessa a Il Giornale.

Il cantante ha detto: “Penso che tutti siano in grado di vedere e capire quando ci sono delle cose che non vanno. Quindi si deve provare a migliorare. Penso che questo Referendum possa portare a un miglioramento“.

Incalzato dall’intervistatore Paolo Giordano, che gli ha chiesto in modo diretto “Quindi voterà sì?“, Fausto Leali ha risposto: “Credo proprio di sì“.

Perché Fausto Leali era al Festival di Sanremo 2026

Fausto Leali è stato ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 per ricevere, sul palco del Teatro Ariston, il Premio alla Carriera.

Lo stesso riconoscimento è stato assegnato anche a Caterina Caselli e a Mogol.

Il cantante ha commentato così l’importante premio ricevuto dalle mani di Carlo Conti: “Sono estremamente orgoglioso del fatto che Carlo Conti mi abbia scelto e che mi abbia consegnato questo premio proprio all’Ariston, che è il posto dove la mia carriera è esplosa”.

Il rapporto tra Fausto Leali e il Festival di Sanremo

Il Premio alla Carriera ricevuto al Festival di Sanremo 2026 rappresenta per Fausto Leali la consacrazione di un rapporto iniziato nel 1968.

Sono tredici le partecipazioni dell’artista a Sanremo.

Sulla sua prima volta al Teatro Ariston di Sanremo, il cantante ha raccontato: “Sono entrato dalla porta principale perché avevo appena avuto il grande successo di ‘A chi’. Cantavo ‘Deborah’, un pezzo scritto anche da Paolo Conte e suo fratello Giorgio. Arrivai quarto”.

“Mi sono innamorato così tanto del Festival di Sanremo che ci sono andato tredici volte. (…) E ci sono venuto anche un paio di volte come ospite”, ha detto ancora Fausto Leali nel corso dell’intervista.