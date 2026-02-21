Sanremo 2026, Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale insieme a Carlo Conti e Laura Pausini

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del TG1, ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella serata finale del Festival di Sanremo 2026. L’annuncio è stato dato, come da tradizione, in diretta al TG1 dallo stesso Conti, direttore artistico e conduttore della 76esima edizione del Festival.

Giorgia Cardinaletti a Sanremo 2026

L’annuncio della scelta della giornalista Giorgia Cardinaletti per la finale di Sanremo 2026 è arrivato a 72 ore dall’apertura del sipario, in collegamento da Sanremo con il TG1, secondo una prassi ormai consolidata. Conti ha messo in scena una piccola gag: “Giorgia Cardinaletti, non potresti essere con me e con Laura a co-condurre la serata finale di Sanremo?”, ha domandato. “Non è uno scherzo? Sì, grazie! Non so che dire!”, ha esclamato la giornalista.

Chi è Giorgia Cardinaletti

Giorgia Cardinaletti, uno dei volti di punta dell’informazione Rai, è nata a Fabriano il 23 aprile 1987 ed è giornalista professionista iscritta all’Ordine dei giornalisti del Lazio dal 2012.

ANSA

Dopo l’esperienza a Rai News 24 come inviata e conduttrice, ha condotto “La Domenica Sportiva” dal 2016 al 2019. Dal 2019 è passata al TG1, prima con le edizioni “60 secondi” e notturna, poi con quella di mezzasera.

Nel febbraio 2020, durante la settimana del Festival, ha condotto su RaiPlay “Dentro il Festival”, la conferenza stampa del giorno successivo a ogni serata della kermesse. Dal giugno 2022 conduce l’edizione delle 20:00 del TG1, la più seguita.

È stata lei l’inviata Rai sul red carpet dell’ultima premiazione degli Oscar a Los Angeles, il 2 marzo 2025. A Giorgia Cardinaletti, fra gli altri, è toccato l’onore e l’onere di cercare di trasformare un evento tutto sommato di nicchia in uno show mainstream.

Ora i telespettatori vedranno Giorgia Carinaletti alla serata finale di Sanremo 2026.

Giorgia Cardinaletti musa di Cesare Cremonini

Negli anni è finita anche nelle cronache rosa, per la sua storia d’amore ormai conclusa con il cantautore Cesare Cremonini. A suo tempo, intervistato dal Corriere della Sera, Cremonini confessò che la sua canzone “Ragazze facili” era stata scritta proprio grazie a Giorgia Cardinaletti: “… una canzone scritta grazie a lei, perché mi ha chiesto una cosa che può cambiare la vita di un uomo”, cioè “il coraggio di amare”.

“Ho sentito fortemente questa richiesta – aggiunse l’artista – ma non ero in grado di farlo perché ero circondato da alibi, fantasmi che io chiamo metaforicamente Ragazze facili: non sono solamente figure che ti circondano, ma è il mondo che ti costruisci per non affrontare te stesso. Questa canzone ha rotto una diga, un argine che mi teneva fermo da anni. Sembra banale, ma si muore o ci si ammala per l’incapacità di amare”.

Sanremo, premi alla carriera

Carlo Conti ha inoltre annunciato gli assegnatari dei premi alla carriera, destinati a rendere omaggio agli artisti che hanno reso immortale la canzone italiana. I nomi: Fausto Leali, Mogol e Caterina Caselli.