Sanremo 2026, Giorgia Meloni smentisce la presenza all'Ariston citando il Fantasanremo: "Notizie inventate"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Giorgia Meloni smentisce la sua presenza nella platea del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2026. Per farlo sceglie Instagram, come già fatto da Carlo Conti per la stessa notizia, e una storia dove cita anche il Fantasanremo. “Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata”, le parole della Premier che poi cita il famoso gioco: “A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per il gli appassionati del Festival”.

Le parole di Giorgia Meloni

Con l’inizio del Festival di Sanremo, in programma dal 24 febbraio, Giorgia Meloni ha voluto smentire ufficialmente una sua possibile presenza nella platea del Teatro Ariston.

Per farlo ha scelto Instagram, pubblicando una storia con un messaggio che lascia poco spazio all’immaginazione.

ANSA / Instagram Carlo Conti

“Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo”, inizia così il contenuto social pubblicato dalla Premier.

“Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti”, precisa Giorgia Meloni.

La difesa a Carlo Conti e la citazione del FantaSanremo

Nel messaggio, la Premier sottolinea come al conduttore e direttore artistico sia stato chiesto nuovamente della sua presenza.

Proprio per questo, nonostante la smentita, ci ha tenuto a confermare che non ci sarà al Teatro Ariston per Sanremo 2026 dove tra gli ospiti c’è, invece, Max Pezzali.

Poi, la citazione del FantaSanremo: “A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale.

Il messaggio si conclude, poi, con una stoccata: “Io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perché è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica”.

Non è la prima volta che Giorgia Meloni interviene sui social su Sanremo 2026, in precedenza aveva commentato la scelta di Andrea Pucci di non partecipare alla kermesse. Il comico dovrebbe essere sostituito da Ubaldo Pantani.

A Sanremo è arrivata anche l’inviata Rai Rosanna Cacio, coinvolta in un terribile incidente stradale.

La stoccata del Movimento 5 Stelle

Dopo il messaggio social di Giorgia Meloni, Francesco Silvestri, deputato del M5s, ha attaccato la Premier.

“Vve di ‘temi a piacere’. Parla solo di quello che vuole, o meglio ancora di quello che le conviene”, inizia così la nota del politico riportata da ANSA.

“Nel suo ultimo post social ci fa sapere che non sarà a Sanremo. Per carità, il festival sicuramente ne guadagnerà. Il punto però è che la presidente del Consiglio dovrebbe intervenire sui temi che riguardano la vita dei cittadini”, prosegue Francesco Silvestri citando il tema dei dazi di Trump e la vicenda di Rogoredo.

“Meloni può sicuramente contare su un mainstream compiacente, ma gli italiani ormai hanno perfettamente capito che la sua è una perenne presa in giro”, la chiusura della nota.