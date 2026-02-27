Sanremo 2026, gli ospiti più curiosi dei duetti nella serata cover da Tony Pitony e Belen a Francesca Fagnani

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

La serata cover è la più attesa di ogni Festival di Sanremo. La puntata che precede la finale è, tradizionalmente, la più vista della kermesse e – nonostante il crollo di ascolti – le cose non cambieranno per quest’edizione 2026. A tenere alta l’attenzione sui duetti la presenza di ospiti decisamente insoliti: dall’irriverente Tony Pitony a chi cantante non lo è, come la showgirl Belen Rodriguez o l’attore Claudio Santamaria. E arriva perso la giornalista Francesca Fagnani.

Grandi aspettative per la serata cover 2026

Il Festival di Sanremo di Carlo Conti ha imposto un ritorno all’ordine. Lasciatosi alle spalle il vitale caos di Amadeus, il conduttore fiorentino porta avanti un Festival vecchia scuola, senza sorprese e piuttosto serioso.

E con gli ascolti che calano, l’aspettativa è ancora più alta del solito per la serata dedicata alle cover, quella tradizionalmente più libera e scanzonata.

Tutti e 30 i Big tornano sul palco dell’Ariston ma, invece del proprio brano in gara, si esibiscono in una canzone a loro scelta, grandi classici o perle semisconosciute che siano.

A loro fianco un compagno, un ospite d’eccezione in gara solo per una sera. Ritroveremo nomi noti della musica italiana, da Gianluca Grignani a Brunori Sas fino agli Stadio, ma anche qualche volto che ci saremmo aspettati ovunque tranne a Sanremo dietro un microfono…

Belen e Tony Pitony tra gli ospiti più attesi

Non saranno in molti, tra gli spettatori del Festival di Sanremo, a conoscerlo, ma di certo tutti ne resteranno stupiti. Tra i più attesi della quarta serata all’Ariston c’è l’irriverente Tony Pitony.

L’artista siciliano che si mostra solo celato dietro il macchiettistico travestimento alla Elvis Presley è divenuto famoso sui social grazie a canzoni che definire esplicite è un eufemismo (tra i suoi brani più famosi uno dal titolo Culo).

Pitony sarà compagno di Ditonellapiaga con cui si esibirà nella cover di The Lady is a Tramp, classico di Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald.

Il secondo duetto più insolito sarà quello del rapper Samurai Jay, che arriverà sul palco accompagnato da Belen Rodriguez.

La showgirl ha già fatto capolino alla terza serata ed è protagonista anche del videoclip di Ossessione, il brano con cui il rapper è in gara a Sanremo. Insieme canteranno Baila Morena di Zucchero Fornaciari.

Francesca Fagnani e Claudio Santamaria: i non cantanti ai duetti

Belen e Tony Pitony sono gli ospiti più audaci, ma non di certo i più inaspettati, perché a Sanremo 2026 arriva a cantare anche chi non ha mai intonato una nota prima.

Ad accompagnare il cantautore romano Fulminacci ci sarà la “belva” Francesca Fagnani che, tuttavia, riuscirà a evitare gli acuti interpretando la parte (parlata) di Alberto Lupo nel mitico brano Parole parole di Mina.

Una canzone di Mina, Mi sei scoppiato dentro il cuore, toccherà anche all’attore Claudio Santamaria, invitato all’Ariston da Malika Ayane.

“Claudio canta benissimo” assicura la cantante che promette: “Se saremo bravi, riempiremo d’amore il teatro”.