Sanremo 2026, i testi delle canzoni in gara sonoramente bocciati e non dalla stampa, il motivo

Sanremo 2026 inizia martedì 24 febbraio e poco prima del debutto arriva una maxi bocciatura dei testi delle canzoni in gara. Dopo le valutazioni al primo ascolto da parte dei giornalisti accreditati, diverse insufficienze arrivano dall’Accademia della Crusca, spiccano solo pochi artisti, tra cui Ermal Meta.

I voti ai testi delle canzoni di Sanremo 2026

Al Corriere della Sera, come di consueto, il professor Lorenzo Coveri ha analizzato i brani esclusivamente dal punto di vista letterario.

Uno studio prima che vengano presentati nella loro versione completa, testo e musica, sul palco del teatro Ariston.

Il quadro che è emerso è piatto, secondo il docente.

“Siamo su quella medietà o, se vogliamo, prudenza, tipica di Carlo Conti”, le parole di Lorenzo Coveri

Per il professore si tratterebbe di un Festival “moderato, che non colpisce né in bene né in male”.

Nello specifico, senza eccessi evidenti.

Un linguaggio rispettoso

Nella sua analisi, Lorenzo Coveri ha anche commentato il linguaggio utilizzato nei testi.

Il professore ha voluto sottolineare una minore presenza di espressioni forti nei testi in gara.

Il linguaggio risulta più contenuto rispetto al passato.

Nel dettaglio, se l’anno precedente le parolacce erano state numerose, nei testi delle canzoni di Sanremo 2026 risultano limitate.

I promossi e i bocciati

Dal punto di vista della scrittura, Lorenzo Coveri evidenzia una difficoltà della canzone d’autore a emergere con forza in questa edizione della kermesse interamente dedicata al compianto Pippo Baudo.

“Non ci sono canzoni d’autore che spicchino in modo particolare”, ha affermato.

Tra gli artisti che provano ad allargare lo sguardo oltre i temi più tradizionali, il professore cita Dargen D’Amico ed Ermal Meta, indicandoli come tra i pochi a non limitarsi ai classici problemi di coppia.

Rispetto all’anno precedente, in cui erano presenti nomi come Brunori Sas e Lucio Corsi, secondo l’analisi non emergono figure con una marcata impronta autoriale.

Tra i cantautori in gara, Fulminacci riceve una valutazione positiva, pur senza entusiasmo.

“Ci ho messo un punto esclamativo accanto. Nulla di clamoroso ma, in questo Sanremo… è tra quelle che naviga più sul dignitoso di altre”, ha commentato Lorenzo Coveri.

La sorpresa del Festival di Sanremo 2026

Più tiepido il giudizio su Enrico Nigiotti, da cui il professore si aspettava di più, mentre Tredici Pietro viene collocato “vicino alla sufficienza”.

Una delle sorprese delle pagelle riguarda Elettra Lamborghini, che ottiene una valutazione sufficiente dal punto di vista testuale.

Il professore la definisce “molto disinvolta, sbarazzina, con tanti giochi, elementi pop, la Carrà. La metterei ai margini della sufficienza”.

Il vincitore di Sanremo 2026 per l’Accademia della Crusca

Anche al Festival di Sanremo 2026, l’amore continua a essere il tema predominante nei testi in gara.

La narrazione appare orientata soprattutto verso relazioni difficili o problematiche.

“Di amori felici ne vedo pochissimi. Più che altro tossici”, osserva Lorenzo Coveri, evidenziando una prevalenza di dinamiche conflittuali o sofferte.

Secondo l’analisi, solo pochi autori riescono a uscire da questa impostazione. “L’unico che esce dalla bolla è Ermal Meta. A parte lui, gli altri non si guardano intorno”, conclude il professore.