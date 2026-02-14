Sanremo 2026, il retroscena di Luca Argentero e il riferimento agli organizzatori: "Sono spariti"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Contattato e ghostato, ora chiude definitivamente la porta. Questo il racconto di Luca Argentero sulla sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2026 come conduttore. L’attore ha rivelato di essere stato preso in considerazione per la kermesse musicale ma di non aver avuto più conferme, dopo una prima telefonata. “Sono spariti tutti”, le parole dell’interprete.

Sanremo 2026, la rivelazione di Luca Argentero

Nella puntata del 13 febbraio di Splendida Cornice su Rai3, Luca Argentero, ospite della trasmissione, ha parlato della sua presunta partecipazione al Festival di Sanremo.

L’attore non si è sottratto alle domande di Geppi Cucciari e ha confermato che c’è stato un contatto.

“Mi hanno telefonato settimane fa e poi sono spariti tutti”, le sue parole.

Luca Argentero ha fatto chiarezza sulla vicenda spiegando che non è stata concretizzata una proposta formale.

Il no al Festival

Nel corso della chiacchierata, l’attore ha espresso il suo disappunto per come è stata gestita la vicenda.

Alla conduttrice ha spiegato che non è coinvolto nel Festival di Sanremo 2026.

Inoltre, ha sottolineato come ormai la porta sia definitivamente chiusa: “Ormai dovrei saperlo e se non mi hanno richiamato significa no. E anche se fosse, adesso non ci vado più, mi sono stufato di aspettare”.

Geppi Cucciari ha ironizzato sulla vicenda.

Ha, infatti, ipotizzato che Luca Argentero sia stato vittima di ghosting.

I co-conduttori e gli ospiti del Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 è in programma dal 24 al 28 febbraio.

Carlo Conti ha ufficializzato in diverse circostanze chi lo affiancherà durante le cinque serate.

Oltre a Laura Pausini, presenza fissa, ha annunciato la partecipazione di Achille Lauro, Lillo, Can Yaman, Pilar Fogliati, Irina Shayk e Nino Frassica.

Alla kermesse avrebbe dovuto partecipare anche Andrea Pucci che, travolto dalle critiche, ha preferito fare un passo indietro.

Tra gli ospiti musicali ci saranno anche Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e Alicia Keys.