Sanremo 2026, il video della protesta degli imprenditori balneari che si incatenano: cosa sta succedendo

Balneari in protesta a Sanremo: imprenditori si incatenano per difendere le concessioni balneari.

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

In occasione del Festival di Sanremo un gruppo di imprenditori balneari provenienti da diverse regioni d’Italia protesta in prossimità dell’ingresso del teatro Ariston per richiamare l’attenzione sulla “scorretta applicazione della Direttiva Bolkestein al settore delle concessioni balneari“. Molti si sono incatenati e con slogan, cartelloni e discorsi hanno cerca to di far valere le loro ragioni.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

