Sanremo 2026, il video della protesta degli imprenditori balneari che si incatenano: cosa sta succedendo
Balneari in protesta a Sanremo: imprenditori si incatenano per difendere le concessioni balneari.
In occasione del Festival di Sanremo un gruppo di imprenditori balneari provenienti da diverse regioni d’Italia protesta in prossimità dell’ingresso del teatro Ariston per richiamare l’attenzione sulla “scorretta applicazione della Direttiva Bolkestein al settore delle concessioni balneari“. Molti si sono incatenati e con slogan, cartelloni e discorsi hanno cerca to di far valere le loro ragioni.
