Sanremo 2026, J-Ax critica Meloni e La Russa: "Se volete essere la destra, almeno fate la destra veramente"

Dopo aver debuttato in gara con il brano Italian starter pack al Festival di Sanremo 2026, J-Ax ha attaccato Giorgia Meloni a margine della conferenza stampa del 25 febbraio che ha coinvolto diversi artisti in gara. “Se volete essere la destra, almeno fate la destra veramente. Loro che dicono di essere di destra fanno poco la destra”, le parole dell’artista. Sulla richiesta di Ignazio La Russa di fare un tentativo per convincere Andrea Pucci a partecipare al Festival di Sanremo come co-conduttore, J-Ax è stato ancora più perentorio: “Ho smesso di sentire cosa dice La Russa 15 anni fa”.

J-Ax parla di Trump e del governo

J-Ax, uno dei cantanti in gara a Sanremo 2026, ha risposto in conferenza stampa ad alcune domande a tema politica.

Come riporta LaPresse, ha spiegato di pensare male di Trump e di quella parte politica: “Io mi espongo e dico che ne penso male”.

Per l’artista la politica “non comanda nulla, amministra”.

Sia negli Stati Uniti che in Italia è “la finanza che gli dice cosa fare”.

J-Ax è stato chiaro: “Chi sta sopra la politica dice cosa fare: ce lo dice prima il presidente degli Stati Unti e poi ce lo dice la finanza”.

Per questo “dire qualcosa di positivo sulla Meloni o su chiunque altro non conta più nulla”

Chi è Elaina Coker, la moglie americana di J-Ax

Come riporta l’ANSA, J-Ax ha ricordato di avere una famiglia che è metà americana, perché sposato con Elaina Coker.

Questa situazione gli ha fatto capire che “il sogno americano esiste solo se ci credono in tanti”.

Elaina Coker, moglie americana di J-Ax, è un’ex modella e ora fotografa di moda.

I due si sono conosciuti nel 2004, in un periodo complicato per il cantante alle prese con la dipendenza dalla droga, come riportato da Il Giorno.

Proprio grazie alla donna, ha superato il problema e si è allontanato dall’uso di stupefacenti.

J-Ax e Elaina Coker si sono spostati nel 2007.

Cosa ha detto J-Ax su Giorgia Meloni e Ignazio La Russa

A margine della conferenza stampa, J-Ax è ritornato a parlare del governo di Giorgia Meloni.

Il cantante in gara a Sanremo 2026 ha sottolineato che anche nel nostro Paese “stiamo disfacendo la sanità pubblica e la stiamo privatizzando, ma non stiamo ancora al punto degli americani”.

Paradossalmente, per J-Ax l’immobilismo sta premiando l’Italia.

“Dopo aver visto altre nazioni come superpotenze fare dei passi veloci in direzioni sbagliate, che noi italiani nel nostro essere un po’ immobili, in questo momento storico ci sta un po’ salvando la pelle”, le parole in conferenza stampa.

Poi chiarisce: “Se il governo Meloni non sta facendo quindi così male? No, se volete essere la destra, almeno fate la destra veramente. Loro che dicono di essere di destra fanno poco la destra, quelli che dicono di essere di sinistra fanno poco la sinistra, perché in realtà dobbiamo sempre cercare il cerchiobottismo e il neutralismo”

A domanda di un giornalista sulla presunta ingerenza del presidente del Senato Ignazio La Russa sul Festival di Sanremo, J-Ax è stato chiaro: “Me lo stai dicendo tu, ho smesso di sentire cosa dice La Russa 15 anni fa”.

Il precedente con Giorgia Meloni

Proprio a Sanremo, nel 2023, J-Ax aveva citato Giorgia Meloni durante la sua esibizione.

In quel caso era ospite insieme a Dj Jad con cui ha formato il gruppo Articolo 31 nella serata dei duetti.

Insieme a Fedez, il cantante in gara, avevano urlato “Giorgia, legalizzala”, un riferimento alla legalizzazione della cannabis.