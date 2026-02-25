Sanremo 2026, l'attualità nel testo della canzone di Sayf: alluvioni, Berlusconi, guerre e scontri in piazza

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

A 26 anni Sayf debutta al Festival di Sanremo. Il rapper genovese si fa notare nell’edizione 2026 della kermesse musicale grazie a una canzone che ha il ritmo del prossimo tormentone estivo e un testo ricco di riferimenti all’attualità. Nella sua Tu mi piaci tanto, il giovane cantante cita i Mondiali del 2006, Berlusconi e Luigi Tenco.

Chi è Sayf

Sayf, il cui vero nome è Adam Viacava, nasce a Genova nel 1999 da madre tunisina e padre italiano e cresce tra le località marittime di Rapallo e Santa Margherita Ligure.

Tra i nomi più interessanti della nuova scena urban italiana si fa notare per uno stile che mixa il rap alle sonorità più classiche, da bambino studia la tromba, strumento che utilizza spesso nei suoi brani.

Nel 2017 entra nel collettivo Luvre Muzik, pubblicando i primi mixtape indipendenti. Inizia a farsi notare nel 2024, all’interno del collettivo Genovarabe, dove pubblica l’EP Se Dio vuole.

Il grande pubblico lo conosce nell’estate del 2025, grazie alla hit estiva Sto bene al mare, in collaborazione con Marco Mengoni e Rkomi. Nel 2026 debutta tra i Big del Festival di Sanremo.

A Sanremo 2026 una canzone sull’attualità

A Sanremo 2026 Sayf porta il brano Tu mi piaci tanto, da lui stesso ironicamente definito “una supposta” per via della melodia orecchiabile che nasconde parole dense di significato.

La canzone di Sayf è un viaggio nella cultura nazionalpopolare italiana. Si inizia ricordando i mitici Mondiali del 2006 e si arriva a citare Silvio Berlusconi.

“L’Italia è il paese che amo”, lo slogan del Cavaliere, è citato dal rapper con ironia: “Col fatto di essere anche tunisino, per me ha un valore aggiunto”.

Questa canzone che “parla del mondo di oggi”, ha raccontato l’autore a Tv, Sorrisi e Canzoni, “è una riflessione sincera sulla società”.

Non è l’unico brano a parlare comunque di guerra in questa edizione: riflettori anche su Stella, stellina di Ermal Meta, una ninnananna per le bambine morte a Gaza.

La canzone sembra abbia fatto breccia, sui social in tanti scrivono di averla apprezzata dopo il primo ascolto (anche se non è entrata nella classifica con i cantanti in top 5 della prima serata).

Il paragone con Ghali

Anche per via delle origini nordafricane, forse anche per le lunghe treccine, Sayf è stato spesso associato a Ghali, con il quale condivide la passione per il rap e l’interesse per i temi di attualità.

Un paragone dal quale il giovane rapper ligure ha fin da subito preso le distanze: “Rispetto il suo impegno politico e sociale ma non sono qui per fare il Ghali 2.0 solo perché sono italo-tunisino oppure ho i capelli simili a lui”.

Pur dichiarando di condividere le posizioni del collega, Sayf ha affermato che “non vado a Sanremo per riprendere un suo discorso o per fare qualcosa che è già stato fatto”.