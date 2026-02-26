Sanremo 2026, la battuta di Carlo Conti su Paolo Petrecca e la sua telecronaca alle Olimpiadi piena di gaffe

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Carlo Conti, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, ha indirizzato una stoccata a Paolo Petrecca, direttore dimissionario di Rai Sport, finito al centro delle polemiche nei giorni scorsi a causa della rivedibile telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. L’assist al conduttore toscano per la ‘battutaccia’ l’ha fornito il comico Lillo, che con le sue gag ha fatto ridere il pubblico presente all’Ariston e i telespettatori sintonizzati su Rai 1.

Sanremo 2026, la battuta di Carlo Conti su Paolo Petrecca

Lillo si è presentato sul palco spiegando di essersi preparato tantissimo per onorare la co-conduzione di Sanremo, passando poi ad elencare tutte le frasi fatte che solitamente pronuncia chi si trova a ricoprire il ruolo che gli è stato affidato.

“Benvenuti nella splendida cornice del Teatro Ariston di Sanremo”, ha scandito ironicamente, passando poi al classico “Ma voltiamo pagina”, fino alla frase che ha offerto a Conti l’assist per la punzecchiatura a Petrecca: “Pensate, il prossimo artista si esibirà proprio qui”.

“E da dove si dovrebbe esibire? Dal Teatro Olimpico?”, ha risposto ridendo il direttore artistico della kermesse. Un palese riferimento a una delle gaffe relative alla telecronaca di Petrecca durante la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici.

La gaffe di Petrecca

L’ormai ex direttore di Rai Sport fresco di dimissioni (al suo posto è stato nominato ad interim il giornalista Marco Lollobrigida) aveva iniziato il commento dell’apertura delle Olimpiadi dando un dimenticabile benvenuto ai telespettatori dallo “stadio Olimpico”. Peccato che l’evento si stesse svolgendo allo stadio San Siro di Milano.

Uno scivolone che è diventato virale in un amen sui social e che è arrivato a essere canzonato persino sul palco sanremese.

L'”allergia” di Carlo Conti ai lunghi monologhi

Lillo ha poi proseguito con il suo repertorio di comicità ‘surrealista’. Spassoso il momento in cui si è messo davanti a un leggio per declamare un monologo.

“Che fai?”, gli ha chiesto Conti, che nel corso della serata ha consegnato il Premio alla Carriera a Fausto Leali, Caterina Caselli e Mogol. “Un monologo. Uno viene a Sanremo anche per dimostrare di essere in grado di fare queste cose”, ha risposto Lillo. Il conduttore toscano: “Quanto dura?” “28 minuti, è tratto da ‘Morte di un commesso viaggiatore’ di Arthur Miller, ma lo posso allungare”, la replica dello showman.

“Ma che scherzi?! Ma no, per carità”, la controbattuta di Conti. Una gag che ha lasciato intendere una volta di più l’allergia di “King Carlo” per i momenti retorici e spesso molto lunghi che per anni hanno segnato la storia del Festival.

Inoltre, gli ascolti, così come nella prima serata, non sono andati bene.

Nella terza serata, a co-condurre il Festival di Sanremo assieme a Carlo Conti, Laura Pausini e Ubaldo Pantani, sarà Irina Shayk.