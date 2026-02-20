Sanremo 2026, la prima "esclusione" riguarda Morgan che non sarà sul palco con Chiello nella serata cover

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Morgan non affiancherà Chiello sul palco dell’Ariston durante la serata delle cover a Sanremo 2026. Lo ha fatto sapere una nota dell’ufficio stampa del cantante in gara. L’ex leader dei Bluvertigo ha confermato la notizia sul suo profilo Instagram spiegando che resterà “dietro le quinte” e il suo contributo “sarà tecnico”.

Morgan assente dal palco di Sanremo 2026

L’ufficio stampa di Chiello, in una nota, ha fatto sapere che “Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover”.

Il motivo dell’assenza del cantautore non è stato specificato nel comunicato.

ANSA

Nei giorni scorsi, comunque, Morgan era al Teatro Ariston.

Chiello, durante la serata delle cover, canterà da solo “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco, accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte.

Il post di Morgan sui social

A dare qualche informazione in più sulla vicenda è stato lo stesso Morgan sui suoi profili social.

“La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco – ha scritto il cantante in un post – ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico“.

L’artista ha spiegato di amare profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover, appunto “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco.

“So che è un pezzo estremamente intimo – ha aggiunto – che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello.

Il duetto con Chiello nella serata cover

L’annuncio della partecipazione di Morgan, insieme a Chiello, nella serata delle cover era stato dato il 31 gennaio, quando sono stati resi pubblici i nomi di tutti gli artisti che avrebbero accompagnato i cantanti in gara sul palco.

La notizia aveva destato molta attenzione sia per l’interesse su come l’ex Bluvertigo avrebbe potuto arrangiare il brano di Luigi Tenco “Mi sono innamorato di te”, sia per ciò che avrebbe potuto fare dopo l’ultima partecipazione a Sanremo, nel 2020, quando portò all’esclusione sia lui che Bugo.

“Mi sono innamorato di te” è un brano pubblicato nell’LP Luigi Tenco del 1962. Nel 1969 la canzone fu riproposta da Ornella Vanoni in versione al femminile con il titolo “Mi sono innamorata di te”.

Nel testo l’amore viene rappresentato quasi come una scappatoia dalla noia e senza alcuna illusione romantica. Tenco, in un’intervista, aveva spiegato che si trattava in realtà di una sincera dichiarazione che conteneva molte verità e negli ultimi versi il protagonista viene coinvolto da un sentimento vero tanto da andare a cercare la donna che ama nel pieno della notte.