Sanremo 2026, la storia di Paolo Sarullo porta il tema del bullismo all'Ariston: chi è il 24enne di Albenga

A Sanremo si parlerà anche di bullismo e di violenza tra giovani. Racconterà infatti la sua esperienza Paolo Sarullo, ragazzo di 25 anni che nel 2024 fu aggredito da un gruppo di giovanissimi fuori da una discoteca. Le ferite riportate a causa delle botte ricevute e della caduta gli hanno fatto perdere l’uso di braccia e gambe.

Paolo Sarullo a Sanremo 2026

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026 si parlerà anche di bullismo. Sul palco ci sarà Paolo Sarullo, giovane di Albenga, in provincia di Savona, rimasto paralizzato a seguito di un’aggressione da parte di alcuni coetanei.

Il conduttore del Festival Carlo Conti ha dichiarato: “Voleva tantissimo essere fisicamente a Sanremo per raccontare la sua storia, questo non sarà possibile ma Paolo sarà comunque presente con un suo messaggio”.

ANSA

La storia di Paolo Sarullo

La vicenda risale al 2024, più precisamente al 19 maggio. Sarullo stava uscendo da un locale con un amico, e stava andando a recuperare il suo monopattino per tornare a casa.

A quel punto gli si è avvicinato un gruppo di giovanissimi. Uno era all’epoca minorenne mentre gli altri avevano tra i 18 e i 20 anni, con l’obiettivo di rubargli il monopattino.

Uno dei ragazzi aggredisce con un pugno Sarullo, che cade a terra e sbatte violentemente la testa contro l’asfalto. Dopo due interventi chirurgici e un coma di tre mesi, il ragazzo si risveglia, ma ha perso l’uso di braccia e gambe.

L’esito del processo

Nel frattempo i quattro ragazzi sono stati rintracciati dalla polizia, arrestati e poi processati. Alla procedura manca ancora l’ultimo grado in Cassazione, ma l’appello ha già restituito alcune sentenze.

Il ragazzo che ha sferrato il pugno è stato condannato a sei anni di carcere per lesioni personali e rapina con l’aggravante dei futili motivi.

Anche gli altri componenti del gruppo sono stati condannati, principalmente per omissione di soccorso.

Il tribunale ha anche disposto un risarcimento di 1,2 milioni di euro verso Sarullo e di 200mila euro per la famiglia del ragazzo.