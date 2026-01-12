Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice con Carlo Conti per tutte e cinque le serate del Festival

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Laura Pausini sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026. Ad annunciarlo, nel corso dell’edizione delle 20 del Tg1 di lunedì 12 gennaio, è stato il direttore artistico nonché conduttore della kermesse Carlo Conti. Una notizia a sorpresa, con Conti che ha optato quest’anno per un unico volto alla co-conduzione delle cinque serate, con Gianluca Gazzoli che poi salirà sul palco nella serata dedicata ai Giovani.

Dopo tanti rumors è arrivata la conferma: a co-condurre il Festival di Sanremo 2026 sarà Laura Pausini. La cantante romagnola, vincitrice nel 1993 con “La solitudine”, affiancherà Conti dal 24 al 28 febbraio in una veste inedita.

Si tratta del secondo “colpo” del direttore artistico che negli scorsi giorni aveva annunciato Max Pezzali come super ospite fisso per le cinque serate, tutte dal “Palco sul mare”, la nave da crociera attraccata davanti Sanremo.

Pausini “felicissima ed emozionata”

Nel corso del Tg1 la stessa Pausini si è detta “felicissima, emozionata” per il ruolo di co-conduttrice al fianco di Conti.

“Sanremo è tutti i miei sorrisi, le mie paure e la mia tentazione. Carlo mi ha convinta” ha detto la cantante.

E sul suo ruolo all’Ariston è stata chiara, chiedendo anche l’aiuto di Conti: “Vado lì con la curiosità di ascoltare le canzoni che ha scelto. Sarò fan, quindi Carlo mi dovrà aiutare perché si vedranno se no le preferenze che ho e non si può”.

Carlo Conti e il piano per convincere Laura Pausini

Nel corso dell’annuncio, andato in onda con un servizio registrato direttamente dal set fotografico con Conti e Pausini, lo stesso conduttore e direttore artistico ha svelato come ha fatto a convincere la cantante per questo ruolo importante a Sanremo.

Non sono mancate battute, sorrisi e sguardi complici tra i due, con Conti che ha scherzato: “Sono andato a casa sua e ho cantato 30 giorni di fila La solitudine stonando“.

“Alla fine mi ha detto “smettila, vengo“” ha detto Conti, ridendo insieme a Pausini.

E a chi si stesse domandando se oltre a essere co-conduttrice sarà anche cantante, Laura Pausini ha tentato di sgattaiolare, con Conti che ha fatto una promessa ai telespettatori: “canterà, canterà…”.