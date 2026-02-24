Sanremo 2026, le battaglie del super ospite Tiziano Ferro dal bullismo alla depressione fino all'alcolismo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Tiziano Ferro calca il palco di Sanremo 2026 in veste di super ospite, rinnovando il rapporto con il Festival dopo duetti e altre ospitate. L’artista di Latina ha raccontato di voler celebrare i 25 anni di Xdono, canzone mai cantata a Sanremo. Per il futuro, una partecipazione in gara non viene esclusa. Ma il nome di Tiziano Ferro è legato anche alla sua trasparenza nell’ammettere di essere passato attraverso tre inferni: bullismo, depressione e alcolismo. E alla sua forza di raccontarli anche a beneficio di chi non è ancora riuscito a sconfiggere quei mostri.

Le ferite del bullismo

A proposito della sua adolescenza, in una puntata di Verissimo del 2022, Tiziano Ferro ha parlato delle prese in giro subite a scuola.

“Le prese in giro sono iniziate subito, perché ero sovrappeso, perché ero fuori da ogni giro. Io non ricordo un giorno della mia vita in situazioni di gruppo senza prese in giro”.

Il cantante ha spiegato di essersi sentito a lungo “in difetto, perché troppo sensibile, troppo grasso”, fino ad arrivare, crescendo, a una presa di coscienza: “I bulli sono tutti dei vigliacchi. L’attenzione è il territorio in cui riescono a esistere, se togli loro l’attenzione non esistono più”.

Nel 2019, durante un monologo a Che tempo che fa, Ferro ha ribadito che “le parole hanno un peso”, sottolineando la pericolosità degli attacchi contro “l’animo di un adolescente troppo fragile per poter decidere o scegliere”.

Tiziano Ferro e la depressione

In passato Tiziano Ferro ha messo la propria anima a nudo parlando anche della guerra alla depressione, di cui ha iniziato a soffrire intorno ai 30 anni.

Nella puntata speciale di Verissimo del 13 novembre 2022, dedicata a lui (“Io sono Tiziano”), ha raccontato che già a 26-27 anni si sentiva angosciato dalle domande sulla sua vita privata, faticava ad accettarsi e a guardarsi allo specchio, sentendosi diverso.

Nel 2008, ha aggiunto, non riusciva a parlare con le altre persone senza immaginare di essere giudicato per il suo orientamento sessuale: “Ho iniziato da lì ad andare in terapia”. Ha anche ammesso di essere arrivato a pensare di mettere fine alla propria vita, spiegando che si tratta di uno dei sintomi della depressione.

“Non credo che la depressione abbia una soluzione definitiva, però continuo ad andare in terapia”, ha commentato a suo tempo.

L’alcolismo

Il tema dell’alcolismo è stato affrontato direttamente dallo stesso Ferro in un articolo pubblicato il 16 ottobre 2020 sul Corriere della Sera.

“Io ero un alcolista. E avevo solo trentaquattro anni”, ha scritto, raccontando la difficoltà nell’affrontare “il buio, l’ansia, il terrore di tante ore di vuoto” senza l’alcol, e l’invidia verso chi non aveva bisogno di rifugiarsi in quella “dimensione parallela”.

Nel suo racconto, Ferro ha descritto l’alcolismo come una condizione che “ti guarda appassire in solitudine, mentre sorridi di fronte a tutti”. Oggi, ha spiegato, ha scelto di non bere: “Non bevo perché accetto la vita, non bevo perché se non bevo vivo meglio anche nella difficoltà, nell’angoscia tutte quelle situazioni che rimarrebbero comunque tali”.

Ha concluso sottolineando che l’alcolismo è una “morte” che colpisce prima l’anima e poi il corpo, una realtà che spesso “nessuno dice” e “nessuno vede”.