Sanremo 2026, Luca Bizzarri contro La Russa dopo l'appello a Carlo Conti di invitare Pucci: "Senza speranze"

Luca Bizzarri ha attaccato Ignazio La Russa dopo l’appello lanciato dal presidente del Senato a Carlo Conti affinché invitasse nuovamente il comico Andrea Pucci a Sanremo 2026. Bizzarri, in un video pubblicato sui social, ha detto rassegnato: “Non abbiamo più speranze”.

L’attacco di Luca Bizzarri a Ignazio La Russa

Nella serata di lunedì 23 febbraio Luca Bizzarri ha pubblicato un video sui suoi canali social, in cui ha commentato l’appello di Ignazio La Russa a Carlo Conti.

Il presidente del Senato ha infatti chiesto al conduttore di invitare di nuovo Pucci a Sanremo 2026, dopo il dietrofront del comico a seguito degli attacchi ricevuti.

Queste le parole di Luca Bizzarri: “Ignazio La Russa, la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato, un uomo delle istituzioni, il vice di Mattarella, ha fatto un video in cui si augura che Carlo Conti inviti di nuovo Pucci sul palco di Sanremo”.

E ancora: “Io credevo fosse Lercio. Io non ci faccio neanche una puntata su ‘sta roba qua perché non abbiamo più speranze, perché siamo un paese di elettori rinco*lioniti, perché se quello fa il presidente del Senato è perché siamo dei rinco*lioniti”.

L’appello di La Russa a Carlo Conti su Pucci a Sanremo

Il video di Luca Bizzarri fa riferimento a un altro filmato pubblicato poche ore prima, sempre sui social, da Ignazio La Russa, che ha rivolto un appello al direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti.

La Russa, nel video, ha detto: “Ho visto la conferenza stampa di Carlo Conti su Sanremo e ha correttamente detto che Pucci era stato invitato senza pressione alcuna, per sua scelta, e che ha deciso lui di non andare a seguito delle intollerabili accuse, minacce e aggressioni che gli sono state rivolte da chi lo accusava in sostanza di non essere di sinistra”.

Il presidente del Senato ha aggiunto: “Capisco Pucci, capisco che non abbia voluto mettere a rischio la sua immagine di professionista di fronte a chi magari poteva fargli un agguato a Sanremo”.

Ancora La Russa: “Da parte del conduttore Conti mi aspetto qualcosa di più dal dire ‘Vabbè, pazienza, ha deciso lui’. Mi aspetto una sorpresa. Ci sono tanti modi per ripagare dell’ingiusta sofferenza e dell’ingiusto obbligo di rinuncia che ha costretto Pucci a gettare la spugna. Ci sono tanti modi per ripagarlo, sta al conduttore trovarne uno”.

Le nuove dichiarazioni di Conti su Pucci a Sanremo

Dopo aver già chiarito il suo punto di vista sul caso Pucci nella conferenza stampa pre Sanremo di lunedì 23 febbraio, Carlo Conti è tornato sul tema anche nella conferenza di martedì.

In riferimento all’appello di Ignazio La Russa, il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2026 ha detto: “Rispetto la seconda carica dello Stato. Devo essere sincero, ci siamo sentiti con Andrea Pucci nei giorni scorsi e gli avevo chiesto di mandare un videomessaggio scherzoso, ma non se la sente. Non posso forzarlo”.

Conti si è poi detto “certo che Andrea Pucci continuerà ad andare in giro e a regalare momenti di divertimento nei prossimi mesi”.

La replica di Ignazio La Russa

La Russa, dopo la conferenza stampa, ha replicato a Carlo Conti, come riportato da ANSA: “Ringrazio Carlo Conti, che stimo, per La cortese ed esaustiva risposta e gli auguro un grande successo per questo festival di Sanremo che resta il più grande avvenimento nazional popolare di cui è quindi lecito occuparci un po’ tutti. Senza nulla togliere, ovviamente, alle altre cose anche più importanti”.