Sanremo 2026, Lucci chiede a Laura Pausini se gli artisti sono di sinistra: "C'è chi pensa che sia fascista"

All’uscita del Quirinale, dove il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto il cast del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini ha avuto un botta e risposta con l’inviato di Striscia la notizia Enrico Lucci. Quest’ultimo gli ha chiesto se fosse vero che tutti gli artisti sono di sinistra. La cantante ha replicato: “In una nazione pensano che io sia fascista, in un’altra che sia comunista. Io non sono dichiarata politicamente”.

Il botta e risposta tra Laura Pausini e Lucci al Quirinale

Enrico Lucci, inviato di Striscia la notizia, ha fermato Laura Pausini all’uscita del Quirinale. “È vero che gli artisti sono tutti di sinistra?”, le ha domandato.

La risposta della cantante, riportata da ANSA: “In una nazione pensano che io sia fascista, in un’altra che io sia comunista, in un’altra non so che cosa. Io non sono dichiarata politicamente perché non sono in grado di gestire emozionalmente, ma anche culturalmente, ciò che significa seguire un partito”.

Laura Pausini ha poi aggiunto: “Penso che le persone siano libere in questo Paese, per fortuna siamo in un Paese democratico e ognuno può pensare quello che vuole”.

Perché Laura Pausini era al Quirinale

Laura Pausini è stata al Quirinale nella mattinata di venerdì 13 febbraio assieme a Carlo Conti e al cast dei cantanti in gara al Festival di Sanremo (tranne Patty Pravo).

Gli artisti sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha detto: “La musica leggera, la musica pop, fanno parte del patrimonio culturale italiano“.

Ancora Mattarella: “Il festival è un momento che raccoglie, esprime, sollecita anche i giovani a impegnarsi, a partecipare alla dimensione della musica leggera, della musica pop. Ed è una cosa che rientra nell’ambito culturale del nostro Paese”.

Laura Pausini e la polemica su “Bella ciao”

Nel 2022, Laura Pausini era finita nel mirino delle critiche dopo essersi rifiutata di intonare la canzone “Bella ciao”, inno della Resistenza partigiana, durante una sua ospitata in un programma tv in Spagna.

La cantante aveva spiegato così il suo rifiuto: “È una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche”.

In seguito alle polemiche, Laura Pausini aveva poi dichiarato: “Non canto canzoni politiche, né di destra né di sinistra. Canto quello che penso della vita da 30 anni. Che il fascismo sia una vergogna assoluta sembra ovvio a tutti. Non voglio che nessuno mi usi per propaganda politica. Non inventassero ciò che non sono”.