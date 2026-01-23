Sanremo 2026, Maurizio Gasparri chiede a Carlo Conti di invitare Mogol, Minghi, Bennato e Cocciante

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il Festival di Sanremo 2026 dovrebbe dare più spazio a grandi nomi della storia della musica italiana come Mogol, Amedeo Minghi, Edoardo Bennato e Riccardo Cocciante. È la richiesta avanzata dal capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, direttamente a Carlo Conti e ai vertici Rai a un mese dall’inizio della kermess previsto per il 24 febbraio.

L’appello di Gasparri a Conti per il Festival di Sanremo

Intervenendo al podcast dell’agenzia Agi Pop Politik, Gasparri ha proposto pubblicamente che nelle cinque giornate di Sanremo 2026 (per oltre 30 ore di trasmissione) vengano tributati omaggi e spazio a grandi cantautori italiani.

“Penso ad Amedeo Minghi, che quest’anno compie 60 anni di carriera”, ha dichiarato l’esponente di Forza Italia.

“E penso a Edoardo Bennato, che nel 2026 festeggerà 80 anni. A Riccardo Cocciante, oggi impegnato nella scrittura di una grande opera dedicata a San Francesco insieme a Mogol”.

Proprio su Mogol, che quest’anno compirà invece 90 anni, Gasparri si è soffermato in maniera particolare: “Cosa sarebbe oggi l’Italia senza Mogol?”.

“Non sono io che devo fare i palinsesti, però credo che tutti gli italiani ne sarebbero contenti”, ha chiosato l’ex ministro.

Nomi di cantanti non causali: perché Gasparri ha nominato Mogol

I nomi proposti da Maurizio Gasparri non sono stati pronunciati casualmente, ma scelti appositamente. A partire proprio da Mogol.

Il grande paroliere italiano è infatti universalmente riconosciuto come l’altra metà del grande sodalizio artistico con Lucio Battisti ed entrambi sono considerate “icone musicali” da Forza Italia.

Di più: qualche mese fa il segretario del partito, il vicepremier Antonio Tajani, ha inserito il nome di Mogol nel Pantheon di Forza Italia assieme al neo santo Carlo Acutis e a personalità del calibro di Margareth Thatcher e Alcide De Gasperi.

Perché Gasparri ha nominato Edoardo Bennato

Nel fare il nome di Edoardo Bennato, Gasparri ha riacceso il dibattito sulla presunta vicinanza del cantautore ad ambienti della destra.

Dalla presenza alla Festa dei Giovani di Alleanza Nazionale nel 2008 all’invettiva contro la Festa dell’Unità in Solo solo canzonette, passando per il selfie con Matteo Salvini nel 2018, Bennato ora ha ricevuto anche l’endorsement da parte del capogruppo di FI al Senato.

Di certo l’artista ha portato la sua musica anche a sinistra, soprattutto nella prima parte della sua carriera, e anche verso il Movimento 5 Stelle, suonando in concerto con Beppe Grillo nel 2014.

Perché Gasparri vuole Minghi al Festival di Sanremo 2026

Quando, nel maggio 2024, Giorgia Meloni volle lanciare la riforma sul premierato, chiamò grandi nomi dello spettacolo e dello sport a presenziare a una cerimonia nella sala della Regina di Montecitorio.

Tra questi figurava anche Amedeo Minghi, che all’epoca si definì “stupito” dall’invito. Da parte sua, il cantautore ha sempre evitato di schierarsi politicamente, respingendo le etichette di partito.

Nel 2025 Minghi ha anzi espressamente dichiarato di non voler essere associato ad alcuno schieramento politico, allontanando ogni possibile speculazione.

Perché Gasparri ha proposto Cocciante come ospite di Sanremo 2026

Per quanto riguarda Riccardo Cocciante, è risaputo che il cantautore abbia avuto qualche screzio con gli ambienti di sinistra.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera quasi un anno fa, l’artista e compositore ha parlato dei dissapori con gli organizzatori della Festa dell’Unità: “Se non ci andavi, venivi escluso. Loro non mi volevano e io non ci volevo andare”.