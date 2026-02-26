Sanremo 2026, Mogol ospite nella terza serata: dal socialismo alla destra, l'amicizia con Tajani e Gasparri

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Ospite della terza serata del Festival di Sanremo è Giulio Rapetti, in arte Mogol. Il paroliere e produttore discografico che nel 2026 festeggia i 90 anni all’Ariston è insignito del Premio alla Carriera. Mogol è grande amico di Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Forza Italia, e non ha mai nascosto il proprio orientamento politico votato a destra.

Mogol, a Sanremo 2026 il Premio alla Carriera

Per il Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha scelto di omaggiare la storia della musica italiana premiando alcuni dei suoi più grandi maestri.

Nella terza serata della kermesse, quella di giovedì 26 febbraio, è consegnato il Premio alla Carriera a Giulio Rapetti, in arte Mogol.

L’autore milanese ha firmato alcuni dei testi più memorabili della storia della canzone, collaborando per lungo tempo con Lucio Battisti.

Sono state quattro le vittorie di Mogol a Sanremo: nel 1961 con Al di là di Betty Curtis, nel 1963 con Uno per tutte di Tony Renis, nel 1965 con Se piangi, se ridi di Bobby Solo e nel 1991 con Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante.

L’amicizia con Antonio Tajani

Alla grande festa di Forza Italia organizzata lo scorso settembre a Telese Terme, in provincia di Benevento, c’era anche Mogol.

Il paroliere è salito sul palco esibendosi in alcune delle sue canzoni più famose, quelle che passarono alla storia grazie all’interpretazione di Lucio Battisti.

Dopo aver intonato La canzone del sole, Mogol ha raccontato la genesi di capolavori come Una donna per amico e Il mio canto libero.

“L’ho fatto perché sono grande amico di Gasparri, siamo come fratelli, e di Tajani. Due persone buone, fanno la carità, mi piacciono”: così il poeta ha spiegato la propria presenza alla festa del partito.

Mogol: “Sono un socialista, ho votato a destra”

A causa di sciocche supposizioni su un verso del brano La collina dei ciliegi, dove si parla di “boschi di braccia tese”, Mogol e Battisti furono spesso accusati di simpatizzare con il fascismo.

In diverse interviste, il paroliere ha fermamente smentito tali dicerie. “Non l’ho mai sentito parlare di politica, Lucio era al di fuori. – ha spiegato di Battisti – Era un individualista. Credeva nella libertà, nel merito. Non mi risulta che andasse a votare”.

Per quel che lo riguarda, invece, non ha paura a dichiararsi “socialista”, seppur alle ultime elezioni ha “votato a destra”.

Mogol si è dichiarato d’accordo anche con il piano Albania di Giorgia Meloni: “Non ci vedo niente di male. Sono luoghi in cui persone che altrimenti morirebbero, mangiano e lavorano. L’Albania ci guadagna e l’Italia fa del bene”.