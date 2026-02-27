Sanremo, polemiche per Mogol sull'elicottero dei vigili del fuoco concesso da Piantedosi: replica del ministro

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giulio Rapetti, in arte Mogol, e la moglie Daniela Gimmelli, dopo essere stati al Festival 2026, sono ripartiti da Sanremo in direzione Roma sull’elicottero dei vigili del fuoco, con un volo autorizzato. A dare l’ok per il trasporto è stato il ministro dell’Interno Piantedosi, secondo un ordine partito dal comandante nazionale del Corpo dei vigili del fuoco, Eros Mannino, e controfirmato da altri due funzionari. La decisione è stata contestata dal Pd, il titolare del Viminale ha parlato di “polemiche strumentali”. Da parte sua, Mogol ha detto che il volo è andato “benissimo“.

Sanremo, Mogol riparte per Roma con l’elicottero dei vigili del fuoco: ok da Piantedosi

Il volo è stato autorizzato con la seguente giustificazione: “Attività istituzionali non direttamente connesse al soccorso” ed è partito alle 8 di venerdì 27 febbraio dalla Città dei Fiori.

Come riferito da Il Fatto Quotidiano, normalmente, quel tipo di velivolo è destinato ad altre finalità, ossia trasportare malati in fin di vita o persone in situazioni d’emergenza.

ANSA

La spiegazione del ministero dell’Interno

Dal Ministero dell’Interno hanno fatto sapere che “a seguito della fattibilità della missione, che sarà verificata dalla Socav (Sala operativa per il coordinamento e l’assistenza di volo, ndr), e fatte salve eventuali esigenze di soccorso, al momento non preventivabili, nulla osta da parte di questo Centro operativo nazionale all’impiego dell’aeromobile AW139 per lo svolgimento di attività istituzionali non direttamente collegate al soccorso”.

In tutta la Liguria, ha rilevato sempre Il Fatto Quotidiano, sono oggi attivi due elicotteri dei vigili del fuoco, ma di norma c’è personale sufficiente per garantire un solo equipaggio in grado di prendere il volo. Quali sarebbero dunque le “attività istituzionali” alla base del viaggio?

Tra l’altro, proprio venerdì 27 febbraio, Mogol dovrà essere a Roma al Teatro Argentina dove si terrà l’87° anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il paroliere, alla presenza del ministro Matteo Piantedosi, riceverà un’onorificenza.

Pd: “Questa è una follia, il presidente Bucci chiarisca”

La vicenda ha innescato polemiche a livello politico. A chiedere conto di quanto accaduto sono Davide Natale e Simone D’Angelo, consiglieri regionali del Partito Democratico.

“Leggere che l’elicottero del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, utilizzato in Liguria per l’elisoccorso, sia impiegato come taxi per accompagnare dal Festival di Sanremo a Roma Mogol lascia sgomenti”, affermano i Dem.

“Mentre il sistema sanitario è nel caos – prosegue la nota -, a rendere ancora più surreale la situazione è vedere scippato nella nostra Regione un importante mezzo destinato al soccorso e alle emergenze, per essere trasformato su ordine del Ministero dell’Interno in un taxi di rappresentanza”.

E ancora: “Servono parole di chiarezza da parte del presidente Bucci, per sapere se fosse a conoscenza di questa follia, se durante quel volo, il servizio di elisoccorso fosse pienamente garantito in Liguria o se fosse disponibile un mezzo alternativo pronto a intervenire”.

“Non si tratta di una polemica strumentale – aggiungono i dem – ma di rispetto per un servizio essenziale per i cittadini e per i professionisti del soccorso che ogni giorno operano in condizioni difficili. Il presidente Bucci deve chiarire ai cittadini liguri se il sistema di emergenza è stato anche solo temporaneamente pregiudicato per garantire lo spostamento a un ospite del Festival di Sanremo.

“E magari spiegare se intende esercitare il proprio ruolo di guida della Regione o continuare a fare il passacarte di decisioni prese altrove contro l’interesse dei liguri”, concludono.

Interrogazione del M5S

Il M5S ha annunciato una “interrogazione parlamentare per fare piena luce” sul caso Mogol, per cui “c’è la massima stima per lui e la sua storia artistica”, dato che “i mezzi destinati alla sicurezza non sono nella disponibilità personale di un ministro o di un Governo. Sono della collettività e vanno usati con responsabilità”.

E ancora: “Era davvero necessario impegnare un mezzo di elisoccorso, sottraendolo per ore a un intero territorio, quando un normale volo di linea, come scrive il Fatto, risultava disponibile? Gli elicotteri dei Vigili del Fuoco b. Sono strumenti di emergenza al servizio dei cittadini. Quindi devono esserci state esigenze precise nel rispetto di tutti i protocolli del caso, o almeno questo è quello che auspichiamo”.

La replica di Piantedosi dopo le polemiche

Matteo Piantedosi, a margine della festa dei Vigili del fuoco al Teatro Argentina di Roma per l’87° anniversario di istituzione del corpo, ha risposto così alle polemiche: “Siamo contentissimi di aver avuto qui Mogol e lo ringraziamo per quello che ci ha dato, quindi il resto sono le solite polemiche strumentali, ma noi siamo molto contenti di aver avuto un grandissimo artista, un monumento nazionale che, ripeto, ha regalato anche parte della sua capacità artistica. Ha scritto una canzone regalandola come inno ai Vigili del fuoco, quindi gli siamo profondamente grati”.

Sanremo: l’omaggio a Mogol e il viaggio in elicottero

Quando Mogol è salito sul palco dell’Ariston per ricevere il premio alla carriera, tutti i presenti si sono alzati in piedi ad applaudirlo. “Un’accoglienza così mi ha commosso”, ha detto il paroliere ricordando di aver “depositato 1776 canzoni alla Siae e venduto 523 milioni di dischi nel mondo, anche se non ci crede nessuno”.

Poi, sul viaggio in elicottero, ha dichiarato che è andato “benissimo, i vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti”.