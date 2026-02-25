Sanremo 2026, Monica Castro consigliera FdI a Calenzano contro Gianna Pratesi: "Propaganda della vecchietta"
Monica Castro consigliera FdI Calenzano polemizza sulla presenza di Gianna Pratesi a Sanremo 2026: "Solita ipocrisia in salsa italiana"
Non c’è momento, frase, personaggio di Sanremo immune da polemiche e strumentalizzazione. Purtroppo non ha fatto eccezione neanche Gianna Pratesi, la fantastica signora di 105 anni, invitata da Carlo Conti per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana. A tirarla in ballo è stata Monica Castro, consigliera di Fratelli d’Italia a Calenzano (in provincia di Firenze): “La solita ipocrisia in salsa italiana”, ha scritto su Facebook.
- Gianna Pratesi a Sanremo 2026
- Monica Castro, post contro la signora Gianna
- Gianna Pratesi e la frase "tutti di sinistra"
- Chi è Gianna Pratesi
Gianna Pratesi a Sanremo 2026
Carlo Conti l’ha definita l’ospite d’onore del Festival, tutti l’hanno applaudita e anche i social, sempre spietati, hanno promosso a pieni voti Gianna Pratesi, immensa nei suoi ricordi di vita, nella sua forza e nella sua saggezza.
La signora di 105 anni è stata invitata sul palco dell’Ariston per celebrare e festeggiare gli 80 anni della Repubblica italiana.
“Quel 2 giugno del 1946 andarono a votare anche le donne e tra loro c’era la signora Gianna Pratesi”, ha detto Carlo Conti presentandola.
Monica Castro, post contro la signora Gianna
Unanime l’apprezzamento per la presenza di colei che è stata tra le prime donne ad andare a votare il 2 giugno del 1946 scegliendo la Repubblica.
Eppure qualcuno non si è lasciato sfuggire nemmeno questa occasione per fare polemica politica, come la consigliera di Fratelli d’Italia, Monica Castro.