Sanremo 2026, Monica Castro consigliera FdI a Calenzano contro Gianna Pratesi: "Propaganda della vecchietta"

“Prima della guerra tutti fascisti, finita la guerra tutti anti fascisti. La solita ipocrisia in salsa italiana”, ha scritto su Facebook la consigliera di Calenzano (in provincia di Firenze).

Non soddisfatta del primo post, eccone un altro: “Ci mancava a Sanremo la propaganda di sinistra della vecchietta di 105 anni. Non c’è mai fine al peggio. Comunisti erano, sono e rimarranno”.

Gianna Pratesi e la frase “tutti di sinistra”

Ma cosa ha scatenato la reazione di Monica Castro? Alla consigliera a quanto pare non è piaciuta una frase specifica, che invece sul web e sui social è stata condivisa con ironia e ammirazione.

Quando Carlo Conti le ha chiesto se avesse votato per la Monarchia o la Repubblica, la signora Gianna ha commentato sinceramente: “Eravamo sicuri in casa mia. Tutti di sinistra“, ha detto. “Dei fascisti…”, ha aggiunto facendo un segno della mano come a intendere “ciao, addio”.

E la consigliera non ha perso tempo: due post contro questa frase, definita, appunto, “propaganda di sinistra”, in un momento in cui al Festival si celebrava la rinascita dell’Italia dopo la seconda guerra mondiale.

Chi è Gianna Pratesi

La signora Gianna, originaria di Chiavari, ha detto di amare le canzoni di Ornella Vanoni e di leggere tre quotidiani al giorno.

Ha conquistato tutti, con la sua vitalità e i suoi racconti che profumano di storia: nata il 16 marzo 1920, Gianna Pratesi a 28 anni andò a vivere in Scozia con la sorella.Lì ha conosciuto il marito, col quale ha aperto poi una gelateria che hanno gestito per 20 anni prima di fare ritorno a Chiavari.

“La sua vita è una storia meravigliosa ed emozionante per noi donne che dal 1946 possiamo essere libere”, ha detto, dopo averle dato un bacio affettuoso Laura Pausini dopo averla raggiunta sul palco dell’Ariston.